2019 yılında Jandarma il ve ilçe komutanlıkları tarafından görevlendirilmek üzere 25 bin korucu alımı gündemdeki yerini almaya başladı. Korucu olurken bir taraftan uzman erbaş olabilmenin de yolu açılmış oluyor. Bu bağlamda korucu olmak önemli avantajlar sağlıyor. Korucular gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonrasında uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. Peki 25 bin korucu alımı son dakika başvuru şartları koşulları nedir? Korucu alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde

KORUCU ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İl ve ilçe jandarmalarda ihtiyacın söz konusu olduğu yerlerde korucu alım ilanlarının yayımlanması beklenmektedir. Yakında bu ilanlarla alakalı duyurular gündeme gelecektir.

Korucu alımlarına başvuracak adayların şu şartları sağlaması gerekiyor;

En az ilkokul mezunu olmak,

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından uzaklaştırılmamış olmak,

Kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olmak,

Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak,

Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,

50 yaşını geçmemiş olmak,

UZMAN ERBAŞ OLMA ŞANSI!

İl ve ilçe jandarma komutanlıkların korucu alımlarına başvuru yapan adaylar, belirli görev sürelerini doldurduktan ve gerekli testlerden geçtikten sonra; uygulanacak sınavlarda başarılı olmaları ve fiziki şartlarının elverişli olmaları durumunda uzman erbaş olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı olarak daha önce yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3 bin güvenlik korucusunun uzman erbaş olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Söz konusu 25 bin korucu alım sürecinde de adayların göreve başlayıp şartlara uygun olmaları durumunda, ilgili aşamaların ardından uzman erbaş olarak görev alma fırsatları olacak. Bunlarla alakalı göreve başladıktan sonra duyurular adaylara yapılmakta, istekli olanların başvuruları değerlendirilmektedir.

UZMAN ERBAŞ OLMA ŞANSI!

İl ve ilçe jandarma komutanlıkların korucu alımlarına başvuru yapan adaylar, belirli görev sürelerini doldurduktan ve gerekli testlerden geçtikten sonra; uygulanacak sınavlarda başarılı olmaları ve fiziki şartlarının elverişli olmaları durumunda uzman erbaş olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı olarak daha önce yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3 bin güvenlik korucusunun uzman erbaş olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Söz konusu 25 bin korucu alım sürecinde de adayların göreve başlayıp şartlara uygun olmaları durumunda, ilgili aşamaların ardından uzman erbaş olarak görev alma fırsatları olacak. Bunlarla alakalı göreve başladıktan sonra duyurular adaylara yapılmakta, istekli olanların başvuruları değerlendirilmektedir.

Köy korucusu nedir, kimdir, kime denir?

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy korucusu, kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevliler olarak da adlandırılabilirler.

Köy korucuları ne iş yaparlar, görevleri nelerdir?

Köy korucuları terörle mücadelede çok önemli bir yere sahiptirler. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaparlar. Köy korucuları bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük yarar sağlayan geçici köy koruyucularının ismi "güvenlik koruyucusu" olarak değişmiştir.