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  • 27.02.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 10:20

'dan adaylarına müjde! 2019 İŞKUR kamu başvuru şartları nelerdir?

'da yaklaşık 50 bin kişi için yayında olan iş ilanlarının yanı sıra, kamu alım ilanları da mevcut. Memur olma hayali kuran yüzlerce kişi İŞKUR'daki bu ilanları yakından takip ediyor. Peki İŞKUR kamu memur alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR kamu başvuru şartları nelerdir? İşte memur olmak isteyen adayların merak ettiği o soruların yanıtları...

İstihdam seferberliğine en çok katkı sağlayan kuruluşların başında gelen İŞKUR, 2019 yılı istihdam hedefini 2 milyon olarak belirledi. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişinin iş bulmasını sağlayan kurumda, şu anda aktif olarak 49 bin kişi için iş fırsatı mevcut. İŞKUR'daki iş ilanları bununla da bitmiyor. İŞKUR üzerinden zaman zaman yurt dışı iş fırsatları da yayınlanıyor. 2 bin dolar maaşla başlayan yurt dışı iş fırsatlarının yanında memur olma hayali kuranlar da İŞKUR'daki kamu memur alım ilanlarını yakından takip ediyor. Peki İŞKUR kamu memur alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR kamu memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İşte memur olmak isteyen adayların merak ettiği o soruların yanıtları...

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