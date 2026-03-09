Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 66 personel alınacak.

İkinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı kadrolarında alım yapılacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen yapılacak.

Sözlü sınav veya mülakat tarihi İŞKUR tarafından nihai aday listeleri kuruma ulaştırıldıktan sonra duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 66 daimi işçi alınacağı duyuruldu. Kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre alınacak personel, kurum bünyesinde "daimi işçi"statüsünde görev yapacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 66 daimi işçi alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır) FARKLI KADROLARDA ALIM YAPILACAK Alım kapsamında çeşitli meslek gruplarında personel istihdam edilecek.Buna göre kurum; 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alımı gerçekleştirecek. BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN Başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar ayrıca İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvurarak da işlemlerini tamamlayabilecek.