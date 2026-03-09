Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 66 daimi işçi alınacağı duyuruldu. Kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre alınacak personel, kurum bünyesinde "daimi işçi"statüsünde görev yapacak.
FARKLI KADROLARDA ALIM YAPILACAK
Alım kapsamında çeşitli meslek gruplarında personel istihdam edilecek.Buna göre kurum; 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alımı gerçekleştirecek.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN
Başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar ayrıca İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvurarak da işlemlerini tamamlayabilecek.
SÖZLÜ SINAV SÜRECİ DUYURULACAK
Türkiye İş Kurumu tarafından nihai aday listelerinin kuruma ulaştırılmasının ardından sözlü sınav veya mülakatın yapılacağı yer, tarih ve saat bilgileri ayrıca açıklanacak.
SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK
Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı bildirildi.