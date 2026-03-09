CANLI YAYIN
Geri

Kıyı Emniyeti 66 daimi işçi alımı yapıyor! Başvurular İŞKUR'dan: Hangi kadrolar var?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilanla 66 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. İkinci kaptan, mühendis, büro personeli ve gemici kadroları için yapılacak alımlarda başvurular İŞKUR üzerinden kabul edilecek. İşte başvuru ekranı ve kadro dağılımı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kıyı Emniyeti 66 daimi işçi alımı yapıyor! Başvurular İŞKUR'dan: Hangi kadrolar var?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 66 personel alınacak.
  • İkinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı kadrolarında alım yapılacak.
  • Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen yapılacak.
  • Sözlü sınav veya mülakat tarihi İŞKUR tarafından nihai aday listeleri kuruma ulaştırıldıktan sonra duyurulacak.
  • Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 66 daimi işçi alınacağı duyuruldu. Kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre alınacak personel, kurum bünyesinde "daimi işçi"statüsünde görev yapacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 66 daimi işçi alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

FARKLI KADROLARDA ALIM YAPILACAK

Alım kapsamında çeşitli meslek gruplarında personel istihdam edilecek.Buna göre kurum; 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar ayrıca İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvurarak da işlemlerini tamamlayabilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün personel alımına başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ DUYURULACAK

Türkiye İş Kurumu tarafından nihai aday listelerinin kuruma ulaştırılmasının ardından sözlü sınav veya mülakatın yapılacağı yer, tarih ve saat bilgileri ayrıca açıklanacak.

Personel alımı sürecinde sözlü sınav ve mülakat tarihleri daha sonra duyurulacak.

SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler