Ajans tarafından yapılan duyuruda, adayların başvurularını hem KPSS puanlarıyla hem de belirli alanlarda sahip oldukları iş tecrübelerine göre gerçekleştirebileceği belirtildi. Buna göre bazı adaylar için KPSS puanı şartı aranmayacak ve ilgili iş deneyimi kapsamında başvuru yapılabilecek.
TRB1 BÖLGESİ İÇİN GÖREV YAPACAKLAR
Fırat Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanının Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsadığı hatırlatıldı.Açıklamada, TRB1 Düzey 2 Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sunmak isteyen adayların ilana başvurabileceği ifade edildi.
ARANAN NİTELİKLER AÇIKLANDI
Yayımlanan duyuruya göre başvuracak adaylarda; takım çalışmasına yatkınlık, güçlü iletişim becerileri, analitik ve stratejik düşünme yeteneği, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilme, organizasyon ve yönetim becerisi gibi özellikler aranıyor. Ayrıca adayların seyahat engelinin bulunmaması gerekiyor.
1. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Personel alımı için başvuruların 6 Mart 2026 tarihinde başladığı ve 18 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Adayların başvurularını Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.
GÖREV YERİ DÖRT İL ARASINDAN BELİRLENECEK
Merkezi Malatya'da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı'nda yapılacak sınavda başarılı olan adayların, Ajans Genel Sekreterliği tarafından uygun görülen Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinden birinde görev yapmayı başvuru ile kabul etmiş sayılacağı belirtildi.
Personel alımına ilişkin başvuru süreci ve diğer detaylara Fırat Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ