Ajans tarafından yapılan duyuruda, adayların başvurularını hem KPSS puanlarıyla hem de belirli alanlarda sahip oldukları iş tecrübelerine göre gerçekleştirebileceği belirtildi. Buna göre bazı adaylar için KPSS puanı şartı aranmayacak ve ilgili iş deneyimi kapsamında başvuru yapılabilecek.

Ajans bünyesinde 4 uzman personel ile 1 destek personeli (programcı) istihdam edilecek.

ARANAN NİTELİKLER AÇIKLANDI

Yayımlanan duyuruya göre başvuracak adaylarda; takım çalışmasına yatkınlık, güçlü iletişim becerileri, analitik ve stratejik düşünme yeteneği, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilme, organizasyon ve yönetim becerisi gibi özellikler aranıyor. Ayrıca adayların seyahat engelinin bulunmaması gerekiyor.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak.