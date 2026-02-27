2026 MEB 903 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları
Milli Eğitim Bakanlığı, personel kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir alım sürecini başlattı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve bağlı Uygulama Merkezleri bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Hızlı Özet Göster
- Milli Eğitim Bakanlığı Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.
- Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak alınacak.
- Başvuru sonuçları 13 Mart tarihinde açıklanacak.
- Kadro dağılımında 327 yardımcı hizmetler, 127 koruma ve güvenlik, 121 büro personeli ve 113 kat görevlisi pozisyonu bulunuyor.
- Alım kapsamında diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyeni, şoför, kaloriferci ve aşçı kadroları da yer alıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru takvimi ve adaylarda aranacak şartlar da netleşti. 2026 yılı personel alımına ilişkin detaylar, kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce aday için yeni bir fırsat sunuyor. İşte ayrıntıları…
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel istihdam edecek.
BAŞVURU TARİHLERİ
Alım kapsamında diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyeni, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ile yardımcı hizmetler kadrolarında personel görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 2-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sürece ilişkin ayrıntılı başvuru kılavuzu meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak. Başvuru sonuçları ise 13 Mart'ta duyurulacak.
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO DAĞILIMI
Kadro dağılımına göre 327 kişi yardımcı hizmetler, 127 kişi koruma ve güvenlik, 121 kişi büro personeli ve 113 kişi kat görevlisi olarak istihdam edilecek.
Başvurular, 2-6 Mart tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.trüzerinden çevrim içi olarak alınacak.