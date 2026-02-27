2026 MEB 903 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanlığı Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

Başvuru sonuçları 13 Mart tarihinde açıklanacak.

Kadro dağılımında 327 yardımcı hizmetler, 127 koruma ve güvenlik, 121 büro personeli ve 113 kat görevlisi pozisyonu bulunuyor.

Alım kapsamında diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyeni, şoför, kaloriferci ve aşçı kadroları da yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru takvimi ve adaylarda aranacak şartlar da netleşti. 2026 yılı personel alımına ilişkin detaylar, kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce aday için yeni bir fırsat sunuyor. İşte ayrıntıları…

