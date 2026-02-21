Kamuya müfettiş ve uzman yardımcısı alımı: İşte başvuru ekranı ve şartlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-18 Mart tarihleri arasında başvuru alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-23 Şubat, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 34 KVKK Uzman Yardımcısı alımı için 23 Şubat-5 Nisan tarihleri arasında başvuru kabul edecek.