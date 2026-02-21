PODCAST CANLI YAYIN

Kamuya müfettiş ve uzman yardımcısı alımı: İşte başvuru ekranı ve şartlar

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için yeni takvim belli oldu. 2026 yılı memur alım ilanları şekillenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Savunma Sanayii Başkanlığı’na, Büyükşehir Belediyelerinden uzmanlık kadrolarına kadar geniş bir yelpazede yüzlerce kontenjan açıldı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 250, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 50 müfettiş yardımcısı alınacak. İşte ilan detayları ve şartlar....

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-18 Mart tarihleri arasında başvuru alacak.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-23 Şubat, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 34 KVKK Uzman Yardımcısı alımı için 23 Şubat-5 Nisan tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alımı için 23-27 Mart, Beşiktaş Belediyesi 15 Zabıta Memuru alımı için 1-3 Nisan tarihleri arasında başvuru toplayacak.
  • Adana Büyükşehir Belediyesi 50 memur alımı için 23-27 Mart, Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 memur alımı için 1-3 Nisan tarihleri arasında başvuru alacak.
  • Başvurular kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak ve ilanların çoğunda KPSS puan şartı ile ilgili bölümlerden mezuniyet koşulu aranacak.

Kamuda görev almak isteyen adaylar için hareketli bir dönem başlıyor. A Grubu kadrolarından B Grubu kadrolarına kadar onlarca ilan için başvuru pencereleri açılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-18 Mart tarihleri arasında başvuru alacak.

A GRUBU İLANLARI

Kurum AdıKadro UnvanıSayıBaşvuru Tarihleri
Hazine ve Maliye BakanlığıVergi Müfettiş Yardımcısı2509 Mart - 18 Mart
Gençlik ve Spor BakanlığıMüfettiş Yardımcısı509 Şubat - 23 Şubat
Kişisel Verileri Koruma KurumuKVKK Uzman Yardımcısı3423 Şubat - 5 Nisan
Savunma Sanayii BaşkanlığıSavunma Sanayii Uzman Yard.1016 Şubat - 2 Mart
Diyanet İşleri BaşkanlığıMüfettiş Yardımcısı1023 Şubat - 2 Mart
Kadıköy Belediye BaşkanlığıMüfettiş Yardımcısı323 Şubat - 27 Şubat

Adana Büyükşehir Belediyesi 50 memur alımı için 23-27 Mart, Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 memur alımı için 1-3 Nisan tarihleri arasında başvuru alacak.

B GRUBU İLANLARI

İtfaiye ve zabıta alımları

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi: 100 İtfaiye Eri (23 - 27 Mart)

  • Beşiktaş Belediyesi: 15 Zabıta Memuru (1 - 3 Nisan)

  • Buca Belediyesi: 15 Zabıta Memuru (23 - 25 Mart)

  • Tokat Belediyesi: 16 İtfaiye Eri (23 - 25 Mart)

  • Bolu Belediyesi: 8 İtfaiye Eri (23 - 27 Şubat)

Başvurular kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak ve ilanların çoğunda KPSS puan şartı ile ilgili bölümlerden mezuniyet koşulu aranacak.

GENEL MEMUR ALIMLARI (BÜYÜKŞEHİR & İLÇE)

    • Adana Büyükşehir Belediyesi: 50 Memur (23 - 27 Mart)

    • Aydın Büyükşehir Belediyesi: 23 Memur (1 - 3 Nisan) + 7 Memur (23 - 25 Şubat)

    • Zeytinburnu Belediyesi: 15 Memur (23 - 27 Şubat)

    • Avcılar Belediyesi: 12 Memur (26 Şubat - 4 Mart)

    • Büyükçekmece Belediyesi: 10 Memur (26 Şubat - 6 Mart)

    Nasıl başvurulur?

    İlanların çoğu için KPSS puan şartı ve ilgili bölümlerden mezun olma koşulu aranmaktadır. Başvuruları kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden tamamlayabilirsiniz.

    BAŞVURU KOŞULLARI VE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

