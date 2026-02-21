Kamuya müfettiş ve uzman yardımcısı alımı: İşte başvuru ekranı ve şartlar
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için yeni takvim belli oldu. 2026 yılı memur alım ilanları şekillenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Savunma Sanayii Başkanlığı’na, Büyükşehir Belediyelerinden uzmanlık kadrolarına kadar geniş bir yelpazede yüzlerce kontenjan açıldı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 250, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 50 müfettiş yardımcısı alınacak. İşte ilan detayları ve şartlar....
Hızlı Özet Göster
- Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-18 Mart tarihleri arasında başvuru alacak.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Müfettiş Yardımcısı alımı için 9-23 Şubat, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 34 KVKK Uzman Yardımcısı alımı için 23 Şubat-5 Nisan tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alımı için 23-27 Mart, Beşiktaş Belediyesi 15 Zabıta Memuru alımı için 1-3 Nisan tarihleri arasında başvuru toplayacak.
- Adana Büyükşehir Belediyesi 50 memur alımı için 23-27 Mart, Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 memur alımı için 1-3 Nisan tarihleri arasında başvuru alacak.
- Başvurular kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak ve ilanların çoğunda KPSS puan şartı ile ilgili bölümlerden mezuniyet koşulu aranacak.
Kamuda görev almak isteyen adaylar için hareketli bir dönem başlıyor. A Grubu kadrolarından B Grubu kadrolarına kadar onlarca ilan için başvuru pencereleri açılıyor.
A GRUBU İLANLARI
|Kurum Adı
|Kadro Unvanı
|Sayı
|Başvuru Tarihleri
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|Vergi Müfettiş Yardımcısı
|250
|9 Mart - 18 Mart
|Gençlik ve Spor Bakanlığı
|Müfettiş Yardımcısı
|50
|9 Şubat - 23 Şubat
|Kişisel Verileri Koruma Kurumu
|KVKK Uzman Yardımcısı
|34
|23 Şubat - 5 Nisan
|Savunma Sanayii Başkanlığı
|Savunma Sanayii Uzman Yard.
|10
|16 Şubat - 2 Mart
|Diyanet İşleri Başkanlığı
|Müfettiş Yardımcısı
|10
|23 Şubat - 2 Mart
|Kadıköy Belediye Başkanlığı
|Müfettiş Yardımcısı
|3
|23 Şubat - 27 Şubat
B GRUBU İLANLARI
İtfaiye ve zabıta alımları
İzmir Büyükşehir Belediyesi: 100 İtfaiye Eri (23 - 27 Mart)
Beşiktaş Belediyesi: 15 Zabıta Memuru (1 - 3 Nisan)
Buca Belediyesi: 15 Zabıta Memuru (23 - 25 Mart)
Tokat Belediyesi: 16 İtfaiye Eri (23 - 25 Mart)
Bolu Belediyesi: 8 İtfaiye Eri (23 - 27 Şubat)
GENEL MEMUR ALIMLARI (BÜYÜKŞEHİR & İLÇE)
Adana Büyükşehir Belediyesi: 50 Memur (23 - 27 Mart)
Aydın Büyükşehir Belediyesi: 23 Memur (1 - 3 Nisan) + 7 Memur (23 - 25 Şubat)
Zeytinburnu Belediyesi: 15 Memur (23 - 27 Şubat)
Avcılar Belediyesi: 12 Memur (26 Şubat - 4 Mart)
Büyükçekmece Belediyesi: 10 Memur (26 Şubat - 6 Mart)
Nasıl başvurulur?
İlanların çoğu için KPSS puan şartı ve ilgili bölümlerden mezun olma koşulu aranmaktadır. Başvuruları kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden tamamlayabilirsiniz.
BAŞVURU KOŞULLARI VE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ