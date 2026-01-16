OGM 496 personel alımı sonuçları | İşte isim isim liste...
Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirdiği 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. İşte isim isim OGM yerleştirme sonuçları...
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılan değerlendirme sonrası mühendis, avukat, şoför, güvenlik görevlisi ve farklı unvanlarda alım yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar sonuçlara bugün itibarıyla OGM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
OGM 496 personel alımı sonuçları duyuruldu
Orman Genel Müdürlüğü'nün 496 sözleşmeli personel alımı kapsamında yürüttüğü yerleştirme süreci tamamlandı. Yerleştirmeler adayların KPSS puanları esas alınarak il bazında en yüksek puandan başlanarak gerçekleştirildi. Sonuçlar 16 Ocak 2026 tarihinde OGM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
OGM personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?
OGM sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olanogm.gov.trüzerinden erişime açıldı. Adaylar ilgili duyuru ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerini kontrol edebiliyor.
OGM personel alımı için istenen belgeler
Yerleştirme sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler talep ediliyor:
Genel belgeler:
- Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş),
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),
- Güncel adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı kabul ediliyor),
- e-Devlet'ten alınmış barkodlu sigortalılık tescil ve hizmet dökümü (işyeri unvan listesi yer almalı),
- Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
- Askerlik durum belgesi.
- Özel nitelik gerektiren kadrolar için talep edilen ek belgeler ise Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda yer alıyor.
OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları isim listesi
