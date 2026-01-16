OGM 496 personel alımı sonuçları | İşte isim isim liste...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılan değerlendirme sonrası mühendis, avukat, şoför, güvenlik görevlisi ve farklı unvanlarda alım yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar sonuçlara bugün itibarıyla OGM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.