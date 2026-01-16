Karayolları 150 personel alımı başvurusu başladı! Mülakat yok KPSS puanı esas alınacak

◾Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

GENEL ŞARTLAR

◾Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

◾Daha önce sözleşmeli personel olarak görev yapmış olanların, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan yeniden istihdama ilişkin hükümlere uygun durumda bulunması şarttır.

◾Adayların; görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması, başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikleri taşıması, herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekmektedir.

◾Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olması şarttır.

◾Başvurulan pozisyon için istenen mezuniyet, sürücü belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin, başvuru süresinin son günü itibarıyla eksiksiz olarak ibraz edilmesi zorunludur. Bu şartları taşımayan adayların, yerleştirilmiş olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.