Karayolları 150 personel alımı başvurusu başladı! Mülakat yok KPSS puanı esas alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 150 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 30 Ocak'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak, adaylar yalnızca KPSS puanına göre değerlendirilecek. İşte başvuru şartları!
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
◾Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"kapsamında toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.
◾Başvurular, 16 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında, 2024 KPSS (B Grubu) puan sıralaması esas alınarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
◾Yerleştirme sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından KGM'nin resmi internet sitesinde (https://www.kgm.gov.tr) ilan edilecektir.
GENEL ŞARTLAR
◾Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
◾Daha önce sözleşmeli personel olarak görev yapmış olanların, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan yeniden istihdama ilişkin hükümlere uygun durumda bulunması şarttır.
◾Adayların; görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması, başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikleri taşıması, herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekmektedir.
◾Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olması şarttır.
◾Başvurulan pozisyon için istenen mezuniyet, sürücü belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin, başvuru süresinin son günü itibarıyla eksiksiz olarak ibraz edilmesi zorunludur. Bu şartları taşımayan adayların, yerleştirilmiş olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.