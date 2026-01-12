Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 personel alacak! Kadrolar neler, başvuru nereden yapılacak?

Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli ve eski hükümlülere özel kontenjan ayrılırken bazı kadrolar için KPSS ve EKPSS puanı şartı aranacak. Sınav, kura ve tüm duyurular yalnızca kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Alım kapsamında tekniker, veri giriş operatörü ve büro personeli kadroları için kontenjan ayrıldı. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv) TEKNİKER KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR



Tekniker unvanında yapılacak alımlar iki ayrı branşı kapsıyor. Elektrik, elektronik ve enerji alanlarından mezun adaylar ile makine ve metal teknolojileri mezunları başvuru yapabilecek. Bu kadrolar için KPSSP93 puanı aranacak. Adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, yüksekte çalışmaya elverişli olması ve ilan tarihine göre 36 yaşından gün almamış olması şartları bulunuyor. Tekniker alımlarının biri İstanbul, diğeri İzmir ilinde gerçekleştirilecek.