Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 personel alacak! Kadrolar neler, başvuru nereden yapılacak?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere toplam 20 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar; 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 16 Ocak tarihine kadar yapabilecek.

Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli ve eski hükümlülere özel kontenjan ayrılırken bazı kadrolar için KPSS ve EKPSS puanı şartı aranacak. Sınav, kura ve tüm duyurular yalnızca kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Alım kapsamında tekniker, veri giriş operatörü ve büro personeli kadroları için kontenjan ayrıldı. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TEKNİKER KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Tekniker unvanında yapılacak alımlar iki ayrı branşı kapsıyor. Elektrik, elektronik ve enerji alanlarından mezun adaylar ile makine ve metal teknolojileri mezunları başvuru yapabilecek. Bu kadrolar için KPSSP93 puanı aranacak. Adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, yüksekte çalışmaya elverişli olması ve ilan tarihine göre 36 yaşından gün almamış olması şartları bulunuyor. Tekniker alımlarının biri İstanbul, diğeri İzmir ilinde gerçekleştirilecek.

Engelli ve eski hükümlü adaylara yönelik özel kontenjanlarla istihdam süreci yürütülecek. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ENGELLİ ADAYLARA 7 KİŞİLİK KONTENJAN

Veri giriş operatörü pozisyonu için 7 engelli personel istihdam edilecek. Adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve EKPSS puanına sahip bulunması gerekiyor. En az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu şartı aranırken, temel bilgisayar ve ofis programları bilgisi de başvuru kriterleri arasında yer alıyor. Bu kadro için istihdam ili İstanbul olarak belirlendi.

Tekniker ve veri giriş operatörü pozisyonları için KPSS ve EKPSS puanı şartı aranıyor. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

11 BÜRO PERSONELİ ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANINDAN ALINACAK

Büro personeli alımları, eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylar arasından yapılacak. En az lise mezunu olan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura ve ardından sözlü sınavla belirlenecek. Bu kadroda yaş sınırı 40 olarak uygulanacak ve istihdam İstanbul'daki iş yerlerinde gerçekleştirilecek.

Büro personeli alımları noter kurası ve sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Veri giriş operatörü ve büro personeli adayları için sözlü sınavlarda Anayasa, Atatürk ilke ve inkılapları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri, İş Kanunu ve genel kültür konuları değerlendirilecek. Tekniker adayları ise mesleki bilgi ağırlıklı sınava tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek.

Kıyı Emniyeti’nde göreve başlayacak personel İstanbul ve İzmir’de istihdam edilecek. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KURA TARİHİ VE DUYURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Büro personeli alımı kapsamında yapılacak noter kurası, 21 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Üsküdar'daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri, kura sonuçları ve tüm duyurular yalnızca kurumun resmî internet sitesinden ilan edilecek. Yapılan duyurular tebligat niteliği taşıyacak, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

Personel alım sürecinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı uygulanacak. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Tüm kadrolarda, işe yerleştirilmeye hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranacak. Adayların sundukları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacağı, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvurularının iptal edileceği bildirildi.

