Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 personel alacak! Kadrolar neler, başvuru nereden yapılacak?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere toplam 20 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar; 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 16 Ocak tarihine kadar yapabilecek.
Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli ve eski hükümlülere özel kontenjan ayrılırken bazı kadrolar için KPSS ve EKPSS puanı şartı aranacak. Sınav, kura ve tüm duyurular yalnızca kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
TEKNİKER KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Tekniker unvanında yapılacak alımlar iki ayrı branşı kapsıyor. Elektrik, elektronik ve enerji alanlarından mezun adaylar ile makine ve metal teknolojileri mezunları başvuru yapabilecek. Bu kadrolar için KPSSP93 puanı aranacak. Adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, yüksekte çalışmaya elverişli olması ve ilan tarihine göre 36 yaşından gün almamış olması şartları bulunuyor. Tekniker alımlarının biri İstanbul, diğeri İzmir ilinde gerçekleştirilecek.
ENGELLİ ADAYLARA 7 KİŞİLİK KONTENJAN
Veri giriş operatörü pozisyonu için 7 engelli personel istihdam edilecek. Adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve EKPSS puanına sahip bulunması gerekiyor. En az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu şartı aranırken, temel bilgisayar ve ofis programları bilgisi de başvuru kriterleri arasında yer alıyor. Bu kadro için istihdam ili İstanbul olarak belirlendi.
11 BÜRO PERSONELİ ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANINDAN ALINACAK
Büro personeli alımları, eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylar arasından yapılacak. En az lise mezunu olan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura ve ardından sözlü sınavla belirlenecek. Bu kadroda yaş sınırı 40 olarak uygulanacak ve istihdam İstanbul'daki iş yerlerinde gerçekleştirilecek.
SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Veri giriş operatörü ve büro personeli adayları için sözlü sınavlarda Anayasa, Atatürk ilke ve inkılapları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri, İş Kanunu ve genel kültür konuları değerlendirilecek. Tekniker adayları ise mesleki bilgi ağırlıklı sınava tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek.
KURA TARİHİ VE DUYURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK
Büro personeli alımı kapsamında yapılacak noter kurası, 21 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Üsküdar'daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri, kura sonuçları ve tüm duyurular yalnızca kurumun resmî internet sitesinden ilan edilecek. Yapılan duyurular tebligat niteliği taşıyacak, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI
Tüm kadrolarda, işe yerleştirilmeye hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranacak. Adayların sundukları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacağı, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvurularının iptal edileceği bildirildi.
ŞARTLAR VE ALIM YAPILACAK KADROLARA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN