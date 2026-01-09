2026 TSK Astsubay alımı: Seçim aşaması 19 Ocak'ta başlıyor
Millî Savunma Bakanlığı, 2026 TSK astsubay alımı kapsamında seçim aşaması takvimini duyurdu. Fakülte ve yüksekokul mezunu adaylar 19 Ocak itibarıyla fiziki yeterlilik, evrak kontrolü ve değerlendirme süreçlerine alınacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) fakülte veya yüksekokul mezunları arasından yapılacak 2025 yılı muvazzaf astsubay adayı temini kapsamında seçim aşamalarına ilişkin resmi duyuru yayımlandı. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre seçim süreci 19 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Seçim Süreci Ne Zaman Yapılacak?
TSK muvazzaf astsubay adayları için seçim aşaması faaliyetleri 19 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında icra edilecek. 29-30 Ocak 2026 tarihleri ile hafta sonları seçim sürecine dahil edilmeyecek. Başvurusu kabul edilen ve sınav ücretini yatıran tüm adaylar, seçim aşamalarına çağrıldı.
Seçmeler Nerede Yapılacak?
Seçim sürecine çağrılan adaylar, kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak / Ankara) adresinde hazır bulunacak. Adayların sınav günü ve saati, e-Devlet üzerinden giriş yapılarak öğrenilebilecek.
Seçmeler Kaç Gün Sürecek?
TSK astsubay adayları için seçim aşamaları 1 gün sürecek. Bu süreçte adaylar aşağıdaki değerlendirmelere tabi tutulacak:
- Evrak Kontrolü
- Fiziki Değerlendirme
- Kişilik Değerlendirme Testi
- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
- Sağlık Kurulu Raporu Sevk İşlemleri
Mülakat Tarihi Ne Zaman?
Muvazzaf astsubay adayları için mülakat faaliyetleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek bir tarihte yapılacak.
İŞTE SIK SORULAN SORULAR VE YANITLARI
Hangi adaylar İngilizce yazılı sınavına girecek?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı U/H Teknisyeni, Kara Havacılık Hava Trafik ve Hava Trafik Radar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma / Uçak Bakım (İngilizce) ve Hava Trafik – Kontrol İhbar tercihi olan adaylardan;
Geçerli YDS / E-YDS (en az 30 puan)
YÖKDİL / E-YÖKDİL (en az 40 puan) veya eşdeğer yabancı dil belgesi bulunmayanlar bu tercihler için İngilizce Yazılı Sınavına girecek.
Hangi adaylar ek testlere tabi tutulacak?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Hava Trafik ve Hava Trafik Radar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Trafik sınıfını tercih eden adaylar;
İngilizce Yazılı Sınavına ek olarak,
- Psikomotor Testi
- Türkçe ve İngilizce okuma testine katılacak.
Sınavların yeri ve tarihi ne zaman açıklanacak?
İngilizce yazılı sınav, psikomotor test ve okuma testlerinin yer ve tarihleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek.
Bu sınavlarda başarısız olan adayların durumu ne olacak?
Belirtilen sınavlarda başarısız olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacak. Adayın başka tercihi yoksa adaylığı tamamen sonlandırılacak. Başka tercihi bulunan adayların ise diğer tercihleri geçerli olmaya devam edecek.
Foto Film branşını tercih eden adaylar hangi sınava girecek?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere sınıfı Foto Film branşı tercihi olan adaylar özel yetenek testine katılacak. Bu sınavın yer ve tarihi de MSB tarafından ayrıca duyurulacak.
Tüm adayların Fiziki Yeterlilik Testi için;
- Eşofman
- Spor şortu
- Spor tişörtü
- Spor ayakkabısı gibi uygun spor kıyafetleri yanında bulundurması zorunlu.
Sağlık raporu zorunlu mu?
Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların; tek hekim tarafından düzenlenmiş "Spor yapmasında sakınca yoktur" ibareli durum bildirir tek hekim sağlık raporu getirmesi gerekiyor. Bu raporu olmayan adaylar spor testine alınmayacak.
Sınava gelirken hangi belgeler gerekli?
Adayların;
e-Devlet şifreleri
Başvuru Kılavuzunda belirtilen tüm belgeler ile birlikte sınav merkezine gelmeleri gerekiyor.
Sınav merkezine hangi eşyalar alınmayacak?
Sınav alanına;
- Cep telefonu ve taşınabilir şarj cihazı
- Delici–kesici aletler
- Ateşli silah
- Büyük çanta veya valiz
Harici bellek ve elektronik cihazlar ile giriş yasak. Bu eşyalar nizamiyede teslim alınacak.
Belgelerde eksik veya hata olursa ne olur?
Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirilen belgeler üzerinden kontrol edilecek. Eksik veya hatalı belge tespit edilmesi halinde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun adaylık sonlandırılacak.
Adaylara ayrıca bilgilendirme yapılacak mı?
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon yoluyla bildirim yapılmayacak.
Adres ve iletişim bilgileri nasıl güncellenir?
Adres ve iletişim bilgileri güncellemesi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet ile giriş yapılarak Tercih İşlemleri > Bilgilerim menüsü üzerinden yapılabilecek.
Sınav tarihi nasıl öğrenilir?
Adaylar sınav tarihlerini; e-Devlet ile giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilecek.