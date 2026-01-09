2026 TSK Astsubay alımı: Seçim aşaması 19 Ocak'ta başlıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Hava Trafik ve Hava Trafik Radar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Trafik sınıfını tercih eden adaylar;

YÖKDİL / E-YÖKDİL (en az 40 puan) veya eşdeğer yabancı dil belgesi bulunmayanlar bu tercihler için İngilizce Yazılı Sınavına girecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı U/H Teknisyeni, Kara Havacılık Hava Trafik ve Hava Trafik Radar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma / Uçak Bakım (İngilizce) ve Hava Trafik – Kontrol İhbar tercihi olan adaylardan;

Sınavların yeri ve tarihi ne zaman açıklanacak?

İngilizce yazılı sınav, psikomotor test ve okuma testlerinin yer ve tarihleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek.

Bu sınavlarda başarısız olan adayların durumu ne olacak?

Belirtilen sınavlarda başarısız olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacak. Adayın başka tercihi yoksa adaylığı tamamen sonlandırılacak. Başka tercihi bulunan adayların ise diğer tercihleri geçerli olmaya devam edecek.

Foto Film branşını tercih eden adaylar hangi sınava girecek?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere sınıfı Foto Film branşı tercihi olan adaylar özel yetenek testine katılacak. Bu sınavın yer ve tarihi de MSB tarafından ayrıca duyurulacak.