2026 EKPSS tercihleri başladı! İşte ÖSYM başvuru ekranı ve şartları

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ile kura usulü esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Odyolog Kadrosuna Yeni Nitelik Kodu Eklendi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu'nda Odyolog unvanlı kadroya ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını duyurdu. X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "8 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog unvanlı kadroya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 7333 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Odyolog) nitelik kodu eklenmiştir. 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu ve Tablo-4, yeni haliyle ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tercih Kılavuzunda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir. 2026-EKPSS/Kura yerleştirme için tercih yapan/tercih yapacak adaylara önemle duyurulur."