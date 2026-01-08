2026 EKPSS tercihleri başladı! İşte ÖSYM başvuru ekranı ve şartları

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ile kura usulü esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

(Kaynak: AA) 2026 EKPSS/KURA YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme süreci kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için adaylardan tercih alınacak. Yerleştirmeler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ile kura usulü esas alınarak gerçekleştirilecek.