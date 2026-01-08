2026 EKPSS tercihleri başladı! İşte ÖSYM başvuru ekranı ve şartları
ÖSYM tarafından yürütülen 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme süreci başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte tercih ekranı ve şartları!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ile kura usulü esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2026 EKPSS/KURA YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI
TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Adaylar, yerleştirme sürecine ilişkin tüm detayların yer aldığı 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM tarafından paylaşılan bağlantı üzerinden erişebilecek. Kılavuzda kadro bilgileri, başvuru şartları ve tercih kuralları ayrıntılı şekilde yer alıyor.
TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU
2026 EKPSS tercihleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adayların tercihlerini belirtilen tarih aralığında tamamlamaları gerekiyor.
TERCİHLER ÖSYM AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak yapılacak. ÖSYM, adayların tercih sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.
