İçişleri Uzman Yardımcısı alımı şartları ve kadrolar: Sözlü sınav ne zaman, nerede yapılacak?

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre alım yapılacak kadroların bölüm bazlı dağılımı netleşti. Buna göre siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun adaylar için 15 kontenjan ayrıldı. Hukuk fakültesi mezunları için 10, yazılım mühendisliği mezunları için 8, iletişim fakültesi mezunları için 5 kontenjan bulunuyor.

Ayrıca sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden mezun adaylar için birer kişilik kadro ilan edildi.