İçişleri Uzman Yardımcısı alımı şartları ve kadrolar: Sözlü sınav ne zaman, nerede yapılacak?
İçişleri Bakanlığı 40 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı için sözlü sınav duyurusu yaptı. KPSS'den en az 70 puan şartı var. Başvurular 5-9 Ocak'ta e-Devlet'ten alınacak, sözlü sınav Şubat'ta Ankara'da yapılacak.
Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre alım yapılacak kadroların bölüm bazlı dağılımı netleşti. Buna göre siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun adaylar için 15 kontenjan ayrıldı. Hukuk fakültesi mezunları için 10, yazılım mühendisliği mezunları için 8, iletişim fakültesi mezunları için 5 kontenjan bulunuyor.
Ayrıca sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden mezun adaylar için birer kişilik kadro ilan edildi.
KPSS'den En Az 70 Puan Şartı
Sözlü sınava başvuracak adayların, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) Bakanlık tarafından belirlenen puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Adaylar öğrenim durumları ve KPSS puan türleri doğrultusunda şartları taşımaları kaydıyla en fazla üç tercih yapabilecek.
Yaş Şartı 35 Olarak Uygulanacak
Başvuru yapacak adaylar için yaş kriteri de duyuruda yer aldı. Buna göre adayların, ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
Başvurular e-Devlet Üzerinden Alınacak
Başvurular, 5-9 Ocak tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, "www.icisleri.gov.tr" adresinde yer alan "Duyurular" bölümünden yayımlanacak "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.
Sözlü Sınav Şubat Ayında Ankara'da
Başvuru şartlarını taşıyan ve sıralamaya giren adaylar için giriş (sözlü) sınavı, 2-6 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sınav sürecine ve başvuru şartlarına ilişkin diğer ayrıntılar ise İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda yer alıyor.