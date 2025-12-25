Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 personel alımı başvuru tarihi: Uzman yardımcısı sınavı ne zaman, şartları nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 104 uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 104 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte yazılı sınavın 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirileceği netlik kazanırken, kamuya adım atmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 104 UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 104 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmİ Gazete'de yayımlanan ilana göre, boş bulunan kadrolar için farklı lisans mezunlarına kontenjan ayrıldı. Buna göre alımlar; 52 kişi siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından, 18 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, 20 kişi iktisat bölümü mezunlarından, 3 kişi uluslararası ilişkiler mezunlarından ve 11 kişi endüstri mühendisliği mezunlarından oluşacak.
UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi ya da Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirecek.
Sınav süreci yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Klasik usulde yapılacak yazılı sınavın, 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenmesi planlanıyor.
PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 (yetmiş beş) puana sahip olmak,
d) Giriş sınavına son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puan aldığına yönelik geçerli bir belgeye sahip olmak,
e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak,
f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.