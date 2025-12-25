Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 personel alımı başvuru tarihi: Uzman yardımcısı sınavı ne zaman, şartları nedir?

(Kaynak: AA)

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 (yetmiş beş) puana sahip olmak,

d) Giriş sınavına son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puan aldığına yönelik geçerli bir belgeye sahip olmak,

e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak,

f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.