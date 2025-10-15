25 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başladı mı, başvuru şartları ne?
Adalet Bakanlığı, 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan ilanda, başvuru süreci ve adaylardan beklenen şartlara ilişkin detaylar paylaşıldı. Başvurular yalnızca online kabul edilecek. Peki Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başladı mı, ne zaman, başvuru şartları ne?
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 25 (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
GENEL ŞARTLAR NELER?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 15 Ekim 2025 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar Ekli listede pozisyonu, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali belirtilen pozisyonlardan sadece iki grup için başvuru yapabileceklerdir. Adayın ikiden fazla gruba başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru için istenilen ve bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" maddesinde belirtilen belge ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler
a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alına-caktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.),
c) Denklik gösterir belge (Belirtilenler dışındaki okul veya bölümlerden mezun olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.),
d) Sertifika istenilen alanlarda ilgili sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler (Sertifi-kalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığı-mız tarafından doğrulanacaktır.),
e) İş tecrübesi istenilen alanlarda https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu ad-resinden alınan barkodlu SGK hizmet dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
f) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.).
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi
2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir grup için ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen ya da KPSS puanı 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Sözlü sınav 17 Kasım 2025 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında Vekaletler Caddesi No:6 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı (Eski Başbakanlık) C Kapısı Büyük Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sözlü sınav tarihleri Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformunun https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresli internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.