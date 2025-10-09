TSE 13 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU 2025: Türk Standardları Enstitüsü bilişim personeli alımı şartları neler?

PODCAST CANLI YAYIN

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 yeni personel alacağını duyurdu. Resmİ Gazete’de yayımlanan ilana göre farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilecek personeller için başvurular 10 Ekim’de başlayacak.

Adaylar, başvurularını 10-20 Ekim tarihleri arasında saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Bu platform haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Farklı Uzmanlık Alanlarında 13 Kadro

TSE'nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilecek personeller; kıdemli ağ ve bilgi güvenliği, kıdemli ağ, kıdemli bilgi güvenliği, kıdemli sistem, kıdemli veri tabanı, web önyüz geliştirme, veri tabanı, sistem ve bilgi güvenliği uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda görev alacak. Toplam 13 kişi, kurumun dijital altyapısında kritik roller üstlenecek.

Değerlendirme KPSS ve YDS Puanına Göre Yapılacak

Adayların değerlendirilmesinde, 2024 yılı KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan puanın yüzde 30'u esas alınacak. Bu puanlar üzerinden hesaplanacak toplam başarı puanına göre adaylar sözlü sınava çağrılacak. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Sözlü Sınav Ankara'da Yapılacak

Yerleştirme işlemi, TSE tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek. Sınav tarihleri, başvuruların tamamlanmasının ardından kurumun resmi kanalları üzerinden duyurulacak. Adayların sınav günü ve saatine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformunda ilan edilecek. Sınavlar, Ankara'daki TSE merkez binasında gerçekleştirilecek.

Kamu Bilişim Kadrolarında Yeni Fırsat

TSE'nin bu alımı, kamuda dijital dönüşüm süreçlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Enstitü, özellikle bilgi güvenliği ve ağ yönetimi alanlarında tecrübeli uzmanlarla teknolojik altyapısını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

