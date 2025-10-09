TSE 13 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU 2025: Türk Standardları Enstitüsü bilişim personeli alımı şartları neler?

Adaylar, başvurularını 10-20 Ekim tarihleri arasında saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden TSE - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Bu platform haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

TSE 'nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilecek personeller; kıdemli ağ ve bilgi güvenliği, kıdemli ağ, kıdemli bilgi güvenliği, kıdemli sistem, kıdemli veri tabanı, web önyüz geliştirme, veri tabanı, sistem ve bilgi güvenliği uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda görev alacak. Toplam 13 kişi, kurumun dijital altyapısında kritik roller üstlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Değerlendirme KPSS ve YDS Puanına Göre Yapılacak

Adayların değerlendirilmesinde, 2024 yılı KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan puanın yüzde 30'u esas alınacak. Bu puanlar üzerinden hesaplanacak toplam başarı puanına göre adaylar sözlü sınava çağrılacak. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.