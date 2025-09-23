PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? CTE sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’nda İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) olmak isteyen adaylar için bekleyiş sona eriyor. Başvuru süreci tamamlandı, gözler şimdi sonuç açıklamasında. Peki, İKM adaylarını hangi aşamalar bekliyor ve süreç nasıl ilerleyecek? Adalet Bakanlığı'nda İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) olma hayali kuran on binlerce adayın, 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden tamamladığı başvuru sürecinin ardından en heyecanlı aşamaya gelindi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, boy-kilo ölçümü ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak adayların listesinin ilanı için beklentiler zirveye ulaştı. Süreç, sadece bir sonuç ekranından ibaret değil aksine, adaylar için çok aşamalı ve stratejik hazırlık gerektiren bir maratonun başlangıcı anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? CTE sonuçları açıklandı mı?

On binlerce adayın hayali olan İnfaz ve Koruma Memuru kadroları için başvuru süreci Ağustos ayında tamamlandı. Artık gözler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) çevrildi. Adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, İKM alım sürecinde boy-kilo ölçümü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat gibi bir dizi aşamanın onları beklediği belirtiliyor. Uzmanlar, bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve adayların her aşamaya hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

AAAA


Adalet Bakanlığı İKM - CTE sonuçları Ne Zaman ve Nereden Duyurulacak?

Adayların en çok merak ettiği "İKM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yönelik Adalet Bakanlığı veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) henüz net bir tarih verilmedi. Ancak, geçmiş yıllardaki alım takvimleri analiz edildiğinde, başvuru sürecinin tamamlanmasını takip eden 2 ila 4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu analize göre, aday listelerinin Eylül ayı içerisinde en geç son haftasına kadar açıklanması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Adayların, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması ve yalnızca resmî kanalları takip etmesi kritik önem taşıyor. Sonuçlar ve sonraki aşamalara ilişkin tüm duyurular, aşağıdaki resmi internet adresleri üzerinden yapılacaktır:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: www.cte.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı: www.adalet.gov.tr

Sonuçlar ilan edildiğinde, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvurularının hangi aşamada olduğunu (kabul veya ret) ve kabul edilmesi durumunda sonraki adımlar için hangi Adalet Komisyonu'na yönlendirildiklerini öğrenebilecekler.

AAAA

Boy ve Kilo Ölçümü (İlk Eleme Aşaması)

Listede adı yer alan adaylar, belirtilen tarih ve yerde boy-kilo ölçümüne davet edilir. Bu aşama, yönetmelikte belirtilen fiziki şartları taşımayan adayların elendiği ilk barajdır. Aranan şartlar şunlardır:

Erkek Adaylar: En az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki rakamı ile kilosu arasında 13'ten fazla, 17'den az fark olmamak. (Örnek: 180 cm boyundaki bir adayın kilosu 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmamalıdır.)

Kadın Adaylar: En az 160 cm boyunda olmak ve boyun son iki rakamı ile kilosu arasında 13'ten fazla, 17'den az fark olmamak.

AAAA

Sözlü Mülakat (Belirleyici Aşama)

Boy-kilo ölçümünü başarıyla geçen adaylar, İKM mesleği için yeterliliklerinin ölçüleceği sözlü mülakata alınır. Bu mülakat, adayın sadece bilgisini değil, aynı zamanda kişisel yetkinliklerini de değerlendirmeyi amaçlar. Komisyon, değerlendirmeyi şu kriterlere göre yapar:

Mesleki Bilgi ve Yetkinlik: Adayın İKM mesleği ile ilgili temel bilgilere hâkimiyeti (50 Puan).

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Genel tarih bilgisi (20 Puan).

Genel Kültür: Güncel konular ve genel kültür seviyesi (20 Puan).

İfade Yeteneği ve Kendine Güven: Diksiyon, iletişim becerisi ve özgüven (10 Puan).

Adayın mülakatta başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması zorunludur.

AAAA

Nihai Başarı Listesi ve Atama

Sözlü mülakatın tamamlanmasının ardından, adayların merkezi sınav (KPSS) puanının %50'si ile sözlü mülakat puanının %50'sinin aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi oluşturulur. En yüksek puandan başlanarak sıralanan adaylar, ilan edilen kadro sayısı kadar "asil", bir o kadarı da "yedek" olarak belirlenir.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Türk Telekom
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
BAĞ-KUR'A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200'e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Sergen Yalçın'dan şok sözler: "Bundan sonra oynamayan gider"
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz'dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Esra Erol’un çocukluk fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı! Minik hali bakın kime benzetildi