DHMİ 14 işçi alımı başvuru ekranı 2025: Asistan hava trafik kontrolörü alımı şartları neler? Atama yapılacak iller hangileri?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü kariyerine hava trafik kontrolörü olarak devam etmek isteyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sundu. Genel Müdürlük, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla 14 asistan hava trafik kontrolörü alacağını duyurdu.

DHMİ'nin ilanına göre, adayların 14 Temmuz 2024 tarihli KPSS'den KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar, başvuru süresince e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular 24 Eylül – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav Süreci ve Seçim Kriterleri

Pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek KPSS puanından başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Sınav tarihi, yeri ve saati hakkında adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Tüm duyurular DHMİ'nin resmi internet sitesi (www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak.

Atama ve Görev Süresi Şartı

Atamaları yapılan personel görevlendirildikleri iş yerinde en az 4 yıl çalışmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak.

DHMİ, adayların tercihlerini yaparken bu detayı göz önünde bulundurmalarını öneriyor.

Görev Yapılacak Havalimanları

Başarılı olan adaylar, ülke genelinde özellikle doğu ve güneydoğu illerinde bulunan havalimanlarında görevlendirilecek.

Atama yapılacak iller şunlar:
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

