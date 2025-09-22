DHMİ 14 işçi alımı başvuru ekranı 2025: Asistan hava trafik kontrolörü alımı şartları neler? Atama yapılacak iller hangileri?

DHMİ'nin ilanına göre, adayların 14 Temmuz 2024 tarihli KPSS'den KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar, başvuru süresince e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular 24 Eylül – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sınav Süreci ve Seçim Kriterleri
Pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek KPSS puanından başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.
Sınav tarihi, yeri ve saati hakkında adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Tüm duyurular DHMİ'nin resmi internet sitesi (www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak.