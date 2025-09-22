DHMİ 14 işçi alımı başvuru ekranı 2025: Asistan hava trafik kontrolörü alımı şartları neler? Atama yapılacak iller hangileri?

DHMİ'nin ilanına göre, adayların 14 Temmuz 2024 tarihli KPSS'den KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar, başvuru süresince e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular 24 Eylül – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

(Takvim Foto Arşiv) Sınav Süreci ve Seçim Kriterleri Pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek KPSS puanından başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.