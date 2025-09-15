PODCAST CANLI YAYIN

İKM SONUÇLARI SORGULAMA: Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) olmak için başvuran on binlerce adayın nefesini tutarak beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Ağustos ayında tamamlanan başvuruların ardından gözler CTE'ye çevrildi. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak ve adayları bundan sonra hangi zorlu aşamalar bekliyor? İşte boy-kilo ölçümünden mülakata, tüm detaylarıyla İKM alım süreci rehberi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İKM SONUÇLARI SORGULAMA: Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Adalet Bakanlığı'nda İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) olma hayali kuran on binlerce adayın, 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden tamamladığı başvuru sürecinin ardından en heyecanlı aşamaya gelindi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, boy-kilo ölçümü ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak adayların listesinin ilanı için beklentiler zirveye ulaştı. Süreç, sadece bir sonuç ekranından ibaret değil aksine, adaylar için çok aşamalı ve stratejik hazırlık gerektiren bir maratonun başlangıcı anlamına geliyor.

AAAA


Resmî Açıklama Bekleniyor: Sonuçlar Ne Zaman ve Nereden Duyurulacak?

Adayların en çok merak ettiği "İKM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yönelik Adalet Bakanlığı veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) henüz net bir tarih verilmedi. Ancak, geçmiş yıllardaki alım takvimleri analiz edildiğinde, başvuru sürecinin tamamlanmasını takip eden 2 ila 4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu analize göre, aday listelerinin Eylül ayı içerisinde en geç son haftasına kadar açıklanması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Adayların, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması ve yalnızca resmî kanalları takip etmesi kritik önem taşıyor. Sonuçlar ve sonraki aşamalara ilişkin tüm duyurular, aşağıdaki resmi internet adresleri üzerinden yapılacaktır:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: www.cte.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı: www.adalet.gov.tr

Sonuçlar ilan edildiğinde, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvurularının hangi aşamada olduğunu (kabul veya ret) ve kabul edilmesi durumunda sonraki adımlar için hangi Adalet Komisyonu'na yönlendirildiklerini öğrenebilecekler.

AAAA

Boy ve Kilo Ölçümü (İlk Eleme Aşaması)

Listede adı yer alan adaylar, belirtilen tarih ve yerde boy-kilo ölçümüne davet edilir. Bu aşama, yönetmelikte belirtilen fiziki şartları taşımayan adayların elendiği ilk barajdır. Aranan şartlar şunlardır:

Erkek Adaylar: En az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki rakamı ile kilosu arasında 13'ten fazla, 17'den az fark olmamak. (Örnek: 180 cm boyundaki bir adayın kilosu 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmamalıdır.)

Kadın Adaylar: En az 160 cm boyunda olmak ve boyun son iki rakamı ile kilosu arasında 13'ten fazla, 17'den az fark olmamak.

AAAA

Sözlü Mülakat (Belirleyici Aşama)

Boy-kilo ölçümünü başarıyla geçen adaylar, İKM mesleği için yeterliliklerinin ölçüleceği sözlü mülakata alınır. Bu mülakat, adayın sadece bilgisini değil, aynı zamanda kişisel yetkinliklerini de değerlendirmeyi amaçlar. Komisyon, değerlendirmeyi şu kriterlere göre yapar:

Mesleki Bilgi ve Yetkinlik: Adayın İKM mesleği ile ilgili temel bilgilere hâkimiyeti (50 Puan).

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Genel tarih bilgisi (20 Puan).

Genel Kültür: Güncel konular ve genel kültür seviyesi (20 Puan).

İfade Yeteneği ve Kendine Güven: Diksiyon, iletişim becerisi ve özgüven (10 Puan).

Adayın mülakatta başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması zorunludur.

AAAA

Nihai Başarı Listesi ve Atama

Sözlü mülakatın tamamlanmasının ardından, adayların merkezi sınav (KPSS) puanının %50'si ile sözlü mülakat puanının %50'sinin aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi oluşturulur. En yüksek puandan başlanarak sıralanan adaylar, ilan edilen kadro sayısı kadar "asil", bir o kadarı da "yedek" olarak belirlenir.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
İdefix
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Türk Telekom
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran an! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!