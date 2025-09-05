Yargıtay 174 personel alımı başvuru ekranı 2025 | Yargıtay Başkanlığı personel alımı başladı mı? İşte kadro ve başvuru şartları

(AA)
Başvuru Şartları Nedir?
Yargıtay memur alımına başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar:
- 35 yaşını geçmemiş olmak
- KPSS'den ilgili branşa göre en az 60 veya 70 puan almış olmak
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Sınav Aşamaları Nasıl?
Başvuru yapan adaylar, branşlarına göre sözlü ve uygulamalı sınav aşamalarına tabi tutulacak.
Sınav tarihleri ve yerleri, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
olmak,
e) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
f) Başvurunun son günü olan 15.09.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
g) Adayların, 2024 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmaları ve yukarıda tabloda yer verilen pozisyonlar
için belirlenen KPSS taban puanına sahip olmaları gereklidir.
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
i) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih
tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.
j) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
- Zabit Katibi - 5 Lisans / 15 Ön Lisans
- Mübaşir - 5 Ön Lisans
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 20 Ön Lisans
- Hizmetli - 30 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim
- Şoför - 10 Ön Lisans / 10 Ortaöğretim
- Temizlik Görevlisi - 5 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim
- Garson - 5 Ön Lisans / 5 Ortaöğretim
- Bahçıvan - 2 Ön Lisans / 3 Ortaöğetim
- Bulaşıkçı - 15 Ortaöğretim
- Aşçı (Sıcak Yemek) - 2 Ön Lisans / 1 Ortaöğretim
- Aşçı (Kebapçı/Dönerci) - 1 Ön Lisans