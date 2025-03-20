İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı yayımlandı mı?
(Takvim Foto Arşiv)
Kaymakamlık Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilen sonuçlar, adaylar için resmi tebliğ niteliğinde olacak.
➡ 2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULA EKRANI ⬅
(Takvim Foto Arşiv)
Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?
2025-Kaymakamlık Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
(Takvim Foto Arşiv)
Sınav Sonuçlarında Puanlama Nasıl Yapılacak?
Kaymakamlık sınavında yargı kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Puan hesaplaması, geçerli sorular üzerinden tekrar yapılacak.