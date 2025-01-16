KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci tamamlandı.
KPSS-2025/3 Tercih Süreci Sona Erdi
KPSS-2025/3 tercihleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan Tercih Kılavuzu'na göre, adaylar tercihlerini bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirdi.
Hangi Puan Türü Kullanılacak?
Yerleştirme işlemlerinde kullanılan KPSS puan türleri adayların eğitim düzeyine göre değişiyor:
Ortaöğretim mezunları için: KPSSP94
Ön lisans mezunları için: KPSSP93
Lisans mezunları için: KPSSP3
Bu puan türlerinden biri üzerinden adayların tercih sıralamaları değerlendirilecek.
Tercih sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adaylar tercih işlemlerini 9 Ocak 2025 saat 14.30 itibarıyla başlattı ve bu süreç 15 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erdi.
KPSS-2025/3 tercih süreciyle ilgili detaylar ve sonuçların açıklanma tarihine ilişkin gelişmeler ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak.