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KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan KPSS-2025/3 tercih işlemleri sona erdi. ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre, adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere tercihlerini yaptı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında yapılan son duyurular.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:12
KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı!

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci tamamlandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS-2025/3 Tercih Süreci Sona Erdi

    KPSS-2025/3 tercihleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan Tercih Kılavuzu'na göre, adaylar tercihlerini bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hangi Puan Türü Kullanılacak?

    Yerleştirme işlemlerinde kullanılan KPSS puan türleri adayların eğitim düzeyine göre değişiyor:

    Ortaöğretim mezunları için: KPSSP94

    Ön lisans mezunları için: KPSSP93

    Lisans mezunları için: KPSSP3

    Bu puan türlerinden biri üzerinden adayların tercih sıralamaları değerlendirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Tercih sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Adaylar tercih işlemlerini 9 Ocak 2025 saat 14.30 itibarıyla başlattı ve bu süreç 15 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erdi.

    KPSS-2025/3 tercih süreciyle ilgili detaylar ve sonuçların açıklanma tarihine ilişkin gelişmeler ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak.

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