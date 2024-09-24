Garanti BBVA banka personel alım ilanları: Kadrolar ve başvuru detayları

Bankacılık sektöründe kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen adaylar için Garanti BBVA , sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Dinamik çalışma ortamı ve profesyonel gelişim fırsatlarıyla dikkat çeken banka, yeni ekip arkadaşlarını bekliyor.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Aranan Nitelikler

Müşteri Danışmanı - İstanbul

Eğitim: En az ön lisans mezunu olmak.

İkamet: İstanbul'da ikamet ediyor olmak.

Sertifikalar: SEGEM ve BES sertifikalarına sahip olmak.

İlgi Alanı: Finans sektörüne ilgi duymak.

Ankara Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yönetmeni

Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.

İkamet: Ankara'da ikamet ediyor olmak.

Sertifikalar: SPK lisans sertifikalarına sahip olmak.

Beceriler: İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

Deneyim: Özel bankacılık müşteri ilişkileri yönetimi konusunda en az 4 yıl deneyimli olmak.