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Garanti BBVA banka personel alım ilanları: Kadrolar ve başvuru detayları

Garanti BBVA, çeşitli illerde bulunan şubelerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Banka, farklı pozisyonlar için nitelikli adaylar arıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru sürecine dair tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 08:29 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 08:31
Garanti BBVA banka personel alım ilanları: Kadrolar ve başvuru detayları

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Bankacılık sektöründe kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen adaylar için Garanti BBVA, sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Dinamik çalışma ortamı ve profesyonel gelişim fırsatlarıyla dikkat çeken banka, yeni ekip arkadaşlarını bekliyor.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Aranan Nitelikler

Müşteri Danışmanı - İstanbul

Eğitim: En az ön lisans mezunu olmak.
İkamet: İstanbul'da ikamet ediyor olmak.
Sertifikalar: SEGEM ve BES sertifikalarına sahip olmak.
İlgi Alanı: Finans sektörüne ilgi duymak.

Ankara Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yönetmeni

Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
İkamet: Ankara'da ikamet ediyor olmak.
Sertifikalar: SPK lisans sertifikalarına sahip olmak.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.
Deneyim: Özel bankacılık müşteri ilişkileri yönetimi konusunda en az 4 yıl deneyimli olmak.

Faktoring Portföy Yönetmeni - İstanbul Anadolu Yakası

Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
İkamet: İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet ediyor olmak.
Ehliyet: B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilmek.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak ve satış yapabilmek.

Ödeme Sistemleri Üye İşyeri Saha Satış Danışmanı

Eğitim: Lisans veya ön lisans mezunu olmak.
Kariyer Hedefi: Satış konusunda kariyer yapmayı hedeflemek.
Deneyim: Tercihen bankaların ve ödeme kuruluşlarının üye işyeri saha satış ekiplerinde minimum 1 yıl deneyimli olmak.
Beceriler: Portföy oluşturma, büyütme ve yönetme konusunda tecrübeli olmak; MS Office programlarını kullanabilmek.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak.

Küçük İşletme Müşteri İlişkileri Yetkili Yönetmeni

İkamet: İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet ediyor olmak.
Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
Deneyim: Bankacılık sektöründe minimum 2 yıl deneyime sahip olmak.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak; mali veri ve finansal analiz konusunda deneyimli olmak.

Faktoring Portföy Yönetmeni - İstanbul Avrupa Yakası

Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak; işletme, ekonomi, matematik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak tercih edilir.
İkamet: İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet ediyor olmak.
Ehliyet: B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilmek.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak; İngilizceyi en az orta düzeyde kullanabilmek.
Deneyim: Finans alanında yüksek lisans yapmış olmak avantajdır.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak ve satış yapabilmek.

Faktoring Portföy Yönetmeni - İzmir

Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
Ehliyet: B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilmek.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak ve satış yapabilmek.

Başvuru Süreci ve Detayları

Garanti BBVA'nın personel alımına başvurular internet üzerinden gerçekleştiriliyor. https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=29983&hc=T" adresi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

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