Garanti BBVA banka personel alım ilanları: Kadrolar ve başvuru detayları

Bankacılık sektöründe kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen adaylar için Garanti BBVA, sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Dinamik çalışma ortamı ve profesyonel gelişim fırsatlarıyla dikkat çeken banka, yeni ekip arkadaşlarını bekliyor.
Bankacılık sektöründe kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen adaylar için Garanti BBVA, sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Dinamik çalışma ortamı ve profesyonel gelişim fırsatlarıyla dikkat çeken banka, yeni ekip arkadaşlarını bekliyor.
Eğitim: En az ön lisans mezunu olmak.
İkamet: İstanbul'da ikamet ediyor olmak.
Sertifikalar: SEGEM ve BES sertifikalarına sahip olmak.
İlgi Alanı: Finans sektörüne ilgi duymak.
Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
İkamet: Ankara'da ikamet ediyor olmak.
Sertifikalar: SPK lisans sertifikalarına sahip olmak.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.
Deneyim: Özel bankacılık müşteri ilişkileri yönetimi konusunda en az 4 yıl deneyimli olmak.
Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
İkamet: İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet ediyor olmak.
Ehliyet: B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilmek.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak ve satış yapabilmek.
Eğitim: Lisans veya ön lisans mezunu olmak.
Kariyer Hedefi: Satış konusunda kariyer yapmayı hedeflemek.
Deneyim: Tercihen bankaların ve ödeme kuruluşlarının üye işyeri saha satış ekiplerinde minimum 1 yıl deneyimli olmak.
Beceriler: Portföy oluşturma, büyütme ve yönetme konusunda tecrübeli olmak; MS Office programlarını kullanabilmek.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak.
İkamet: İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet ediyor olmak.
Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
Deneyim: Bankacılık sektöründe minimum 2 yıl deneyime sahip olmak.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak; mali veri ve finansal analiz konusunda deneyimli olmak.
Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak; işletme, ekonomi, matematik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak tercih edilir.
İkamet: İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet ediyor olmak.
Ehliyet: B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilmek.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak; İngilizceyi en az orta düzeyde kullanabilmek.
Deneyim: Finans alanında yüksek lisans yapmış olmak avantajdır.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak ve satış yapabilmek.
Eğitim: Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
Ehliyet: B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilmek.
Beceriler: İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak.
Diğer: Seyahat engeli bulunmamak ve satış yapabilmek.
Garanti BBVA'nın personel alımına başvurular internet üzerinden gerçekleştiriliyor. https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=29983&hc=T" adresi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.