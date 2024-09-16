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Herkesin hayali! Bu mesleği yapan aylık 112.000 TL kazanıyor

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, mesleklerin kazançları oldu. Bazı serbest mesleklerin aylık gelirleri görenleri hayrete düşürüyor. Bu meslekler, birçok kişinin dikkatini çekti. İşte en çok kazandıran serbest meslekler ve detayları...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:13 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:13
Herkesin hayali! Bu mesleği yapan aylık 112.000 TL kazanıyor

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Son zamanlarda sosyal medya platformlarında mesleklerin kazançları üzerine yapılan paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Özellikle bazı serbest mesleklerin aylık gelirlerinin beklenenden çok daha yüksek olması, birçok kişinin dikkatini çekiyor ve merak uyandırıyor. Peki, hangi serbest meslekler bu kadar yüksek gelir sağlıyor ve bu kazançların arkasında hangi faktörler yatıyor? İşte en çok kazandıran serbest meslekler ve bu mesleklerin detaylı incelemesi...

Sosyal Medyada Şaşırtan Kazançlar: En Çok Kazandıran Serbest Meslekler Açıklandı

Instagram'da @genctg kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan genç içerik üreticisi son paylaşımında en çok kazandıran serbest meslekleri sıralayan genç, bu mesleklerin aylık kazançlarını da açıkladı.

5. Sırada: Teknik Servis ve Bakım Hizmetleri - 65.000 TL

Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte teknik servis ve bakım hizmetlerine olan ihtiyaç da arttı. Bu alanda çalışan profesyoneller, aylık ortalama 65.000 TL kazançla listede altıncı sırada yer alıyor.

4. Sırada: Kasap Şefi - 70.000 TL

Gıda sektörünün vazgeçilmez mesleklerinden biri olan kasaplık, özellikle şef pozisyonunda yüksek gelir sağlıyor. Aylık 70.000 TL kazançla kasap şefleri, listenin beşinci sırasında bulunuyor.

3. Sırada: Araba Tamircisi - 73.000 TL

Otomotiv sektöründeki büyüme, araba tamircilerine olan talebi artırdı. Nitelikli tamirciler, aylık ortalama 73.000 TL gelirle dördüncü sırada yer alıyor.

2. Sırada: Marangoz - 75.000 TL

El becerisi ve tasarım yeteneği gerektiren marangozluk, aylık 75.000 TL kazançla üçüncü sırada. Mobilya ve dekorasyon sektöründeki gelişmeler, bu mesleğin değerini artırıyor.

1. Sırada: Berber - 112.000 TL

Kişisel bakımına önem verenlerin sayısındaki artış, berberlik mesleğinin kazancını yükseltti. Aylık 112.000 TL gelirle berberler, listede ikinci sırada yer alıyor.

Not: Belirtilen kazançlar ortalama olup, kişiden kişiye ve çalışma koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

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