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Denizbank personel alım ilanları geldi: İşte kadrolar ve başvuru 2024

Denizbank, Türkiye genelinde birçok şubesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlar için yapılan bu alımlar, çeşitli illerde bulunan şubelerde gerçekleştirilecek. Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, başvuruya açılmış durumda. Peki, Denizbank hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak ve başvuru şartları neler?

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 15:00 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 15:00
Denizbank personel alım ilanları geldi: İşte kadrolar ve başvuru 2024

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Denizbank, Türkiye genelinde birçok şubesinde personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, farklı illerdeki şubeler için çeşitli pozisyonlarda işe alım gerçekleştirilecek. Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunan bu alımlar, başvurulara açılmış durumda. Peki, Denizbank hangi pozisyonlar için alım yapıyor ve başvuru şartları neler?

Denizbank Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Başvuru Şartları

Denizbank tarafından yayımlanan iş ilanlarında, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte alım yapılacak kadrolar ve bu kadrolara başvuracak adaylarda aranan nitelikler:

Yalova Şubesi - Şube Operasyon Yöneticisi

Eğitim Durumu: Tercihen üniversite mezunu.

Deneyim: Bankacılık sektöründe en az 5 yıl tecrübe.

Beceri: Banka operasyon süreçlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet.

Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip yönetimi konusunda deneyim.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

Tuzla - Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.

Deneyim: Kurumsal veya ticari bankacılık alanında en az 2 yıl şube deneyimi.

Beceri: Kredi teklifi hazırlama süreçlerinde yetkinlik, MS Office uygulamalarını etkin kullanma, iyi derecede İngilizce bilgisi.

Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Göktürk - KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi

Eğitim Durumu: Tercihen üniversite mezunu.

Deneyim: KOBİ bankacılığı alanında en az 4 yıl şube deneyimi.

Beceri: KOBİ ürünlerine hakimiyet, satış bilgisi, iyi derecede İngilizce bilgisi.

Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, müşteri ve çözüm odaklı, ikna kabiliyeti yüksek.

Ekstralar: B sınıfı sürücü ehliyeti ve aktif araç kullanabilme.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.

Ankara - İletişim Merkezi Asistanı

Eğitim Durumu: En az lise mezunu.

Çalışma Şekli: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme.

Beceri: MS Office programlarına hakimiyet, düzgün diksiyon, güçlü iletişim becerisi.

Ekstra Özellikler: Satış ve ikna kabiliyeti, yoğun iş temposuna uyum sağlama.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.

Şube Nakit ve Krediler Operasyon Sorumlusu

Deneyim: Cari hesaplar ve krediler konusunda en az 4 yıl bankacılık deneyimi.

Beceri: Planlama, kontrol, organizasyon yetkinlikleri, düzgün diksiyon.

Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın.

Çalışma Şekli: Yoğun çalışma temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

İzmir - KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi (Kobi/Obi)

Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.

Deneyim: KOBİ bankacılığında en az 2 yıl şube deneyimi.

Beceri: MS Office uygulamalarına hakimiyet.

Ekstra Özellikler: Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı.

Ekstralar: Aktif araç kullanabilme.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Saha Satış - Mobil Satış Temsilcisi

Eğitim Durumu: En az lise mezunu.

Hedef: Bankacılık ve satış alanında kariyer yapma arzusu.

Çalışma Şekli: Aktif olarak sahada çalışabilme.

Beceri: Güçlü iletişim ve yüksek ikna kabiliyeti.

Ekstra Özellikler: Sorumluluk bilinci, takım çalışmasına yatkınlık.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl tecil hakkı.

Kurumsal Bankacılık Uzmanı / Yetkilisi

Eğitim Durumu: Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun.

Deneyim: Kurumsal bankacılık alanında en az 1 yıl şube deneyimi.

Beceri: Kredi teklifi hazırlama süreçlerine hakimiyet, MS Office uygulamalarını etkin kullanma, ileri seviyede İngilizce bilgisi.

Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, tercihen ekip yönetimi konusunda deneyim.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Ankara - Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı

Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.

Lisans: "Düzey 3" ve "Türev Araçlar" lisanslarına sahip olma.

Deneyim: Aracı kurum çalışanı olarak en az 5 yıl tecrübe.

Beceri: Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet.

Ekstra Özellikler: Aktif satış ve pazarlama yetkinliği, analitik düşünme becerisi.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.

Bursa - Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı

Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.

Lisans: "Düzey 3" ve/veya "Türev Araçlar" lisanslarına sahip olma.

Deneyim: Aracı kurum çalışanı olarak en az 3 yıl tecrübe.

Beceri: Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet.

Ekstra Özellikler: Aktif satış ve pazarlama yetkinliği, analitik düşünme becerisi.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.

Başvurular Nasıl Yapılacak?


https://www.kariyer.net/is-ilanlari/lise+mezunu?edl=LM&fpi=16410&hc=T sayfası üzerinden ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

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