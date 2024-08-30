Denizbank personel alım ilanları geldi: İşte kadrolar ve başvuru 2024

Göktürk - KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi Eğitim Durumu: Tercihen üniversite mezunu. Deneyim: KOBİ bankacılığı alanında en az 4 yıl şube deneyimi. Beceri: KOBİ ürünlerine hakimiyet, satış bilgisi, iyi derecede İngilizce bilgisi. Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, müşteri ve çözüm odaklı, ikna kabiliyeti yüksek. Ekstralar: B sınıfı sürücü ehliyeti ve aktif araç kullanabilme. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.

Ankara - İletişim Merkezi Asistanı Eğitim Durumu: En az lise mezunu. Çalışma Şekli: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme. Beceri: MS Office programlarına hakimiyet, düzgün diksiyon, güçlü iletişim becerisi. Ekstra Özellikler: Satış ve ikna kabiliyeti, yoğun iş temposuna uyum sağlama. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.

Şube Nakit ve Krediler Operasyon Sorumlusu Deneyim: Cari hesaplar ve krediler konusunda en az 4 yıl bankacılık deneyimi. Beceri: Planlama, kontrol, organizasyon yetkinlikleri, düzgün diksiyon. Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın. Çalışma Şekli: Yoğun çalışma temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. İzmir - KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi (Kobi/Obi) Eğitim Durumu: Üniversite mezunu. Deneyim: KOBİ bankacılığında en az 2 yıl şube deneyimi. Beceri: MS Office uygulamalarına hakimiyet. Ekstra Özellikler: Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı. Ekstralar: Aktif araç kullanabilme. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Saha Satış - Mobil Satış Temsilcisi Eğitim Durumu: En az lise mezunu. Hedef: Bankacılık ve satış alanında kariyer yapma arzusu. Çalışma Şekli: Aktif olarak sahada çalışabilme. Beceri: Güçlü iletişim ve yüksek ikna kabiliyeti. Ekstra Özellikler: Sorumluluk bilinci, takım çalışmasına yatkınlık. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl tecil hakkı.

Kurumsal Bankacılık Uzmanı / Yetkilisi Eğitim Durumu: Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun. Deneyim: Kurumsal bankacılık alanında en az 1 yıl şube deneyimi. Beceri: Kredi teklifi hazırlama süreçlerine hakimiyet, MS Office uygulamalarını etkin kullanma, ileri seviyede İngilizce bilgisi. Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, tercihen ekip yönetimi konusunda deneyim. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Ankara - Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı Eğitim Durumu: Üniversite mezunu. Lisans: "Düzey 3" ve "Türev Araçlar" lisanslarına sahip olma. Deneyim: Aracı kurum çalışanı olarak en az 5 yıl tecrübe. Beceri: Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet. Ekstra Özellikler: Aktif satış ve pazarlama yetkinliği, analitik düşünme becerisi. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı. Bursa - Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı Eğitim Durumu: Üniversite mezunu. Lisans: "Düzey 3" ve/veya "Türev Araçlar" lisanslarına sahip olma. Deneyim: Aracı kurum çalışanı olarak en az 3 yıl tecrübe. Beceri: Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet. Ekstra Özellikler: Aktif satış ve pazarlama yetkinliği, analitik düşünme becerisi. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı. Başvurular Nasıl Yapılacak?

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