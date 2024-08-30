Denizbank personel alım ilanları geldi: İşte kadrolar ve başvuru 2024

Göktürk - KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi
Eğitim Durumu: Tercihen üniversite mezunu.
Deneyim: KOBİ bankacılığı alanında en az 4 yıl şube deneyimi.
Beceri: KOBİ ürünlerine hakimiyet, satış bilgisi, iyi derecede İngilizce bilgisi.
Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, müşteri ve çözüm odaklı, ikna kabiliyeti yüksek.
Ekstralar: B sınıfı sürücü ehliyeti ve aktif araç kullanabilme.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.
Ankara - İletişim Merkezi Asistanı
Eğitim Durumu: En az lise mezunu.
Çalışma Şekli: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme.
Beceri: MS Office programlarına hakimiyet, düzgün diksiyon, güçlü iletişim becerisi.
Ekstra Özellikler: Satış ve ikna kabiliyeti, yoğun iş temposuna uyum sağlama.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.
Şube Nakit ve Krediler Operasyon Sorumlusu
Deneyim: Cari hesaplar ve krediler konusunda en az 4 yıl bankacılık deneyimi.
Beceri: Planlama, kontrol, organizasyon yetkinlikleri, düzgün diksiyon.
Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın.
Çalışma Şekli: Yoğun çalışma temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
İzmir - KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi (Kobi/Obi)
Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.
Deneyim: KOBİ bankacılığında en az 2 yıl şube deneyimi.
Beceri: MS Office uygulamalarına hakimiyet.
Ekstra Özellikler: Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı.
Ekstralar: Aktif araç kullanabilme.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Saha Satış - Mobil Satış Temsilcisi
Eğitim Durumu: En az lise mezunu.
Hedef: Bankacılık ve satış alanında kariyer yapma arzusu.
Çalışma Şekli: Aktif olarak sahada çalışabilme.
Beceri: Güçlü iletişim ve yüksek ikna kabiliyeti.
Ekstra Özellikler: Sorumluluk bilinci, takım çalışmasına yatkınlık.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl tecil hakkı.
Kurumsal Bankacılık Uzmanı / Yetkilisi
Eğitim Durumu: Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun.
Deneyim: Kurumsal bankacılık alanında en az 1 yıl şube deneyimi.
Beceri: Kredi teklifi hazırlama süreçlerine hakimiyet, MS Office uygulamalarını etkin kullanma, ileri seviyede İngilizce bilgisi.
Ekstra Özellikler: İnsan ilişkilerinde başarılı, tercihen ekip yönetimi konusunda deneyim.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Ankara - Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı
Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.
Lisans: "Düzey 3" ve "Türev Araçlar" lisanslarına sahip olma.
Deneyim: Aracı kurum çalışanı olarak en az 5 yıl tecrübe.
Beceri: Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet.
Ekstra Özellikler: Aktif satış ve pazarlama yetkinliği, analitik düşünme becerisi.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.
Bursa - Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı
Eğitim Durumu: Üniversite mezunu.
Lisans: "Düzey 3" ve/veya "Türev Araçlar" lisanslarına sahip olma.
Deneyim: Aracı kurum çalışanı olarak en az 3 yıl tecrübe.
Beceri: Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde deneyim, MS Office uygulamalarına hakimiyet.
Ekstra Özellikler: Aktif satış ve pazarlama yetkinliği, analitik düşünme becerisi.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil hakkı.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/lise+mezunu?edl=LM&fpi=16410&hc=T sayfası üzerinden ilanlara başvuru yapabilirsiniz.