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Kardemir işçi alımı: Kardemir işçi alımı başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2024 yılı için 100 işçi alımı yapacağını duyurmuştur. Mavi yaka pozisyonunda çalışmak isteyen vatandaşlar, KARDEMİR işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Elektrik, makine, bilgisayar teknolojisi ve kaynak gibi çeşitli unvanlarda yapılan bu alımlar için süreç, 16 Ağustos 2024 tarihinde başlamıştı. Peki, 2024 KARDEMİR işçi alımı başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıldır?

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 12:45 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 12:45
Kardemir işçi alımı: Kardemir işçi alımı başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

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KARDEMİR'in 100 işçi alımı ilanı, Karabük ve çevresinde istihdam olanakları açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle, adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunması oldukça önemlidir. Ayrıca, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, başvuruların yalnızca şahsen yapılacak olmasıdır.

KARDEMİR 2024 İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

KARDEMİR tarafından duyurulan işçi alımı başvuruları, 16 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla başlamıştır. Adaylar, başvurularını en geç 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar tamamlamalıdır. Bu tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar, süreç dışında kalacaktır. Dolayısıyla, başvuru süresinin son günlerine kalmadan işlemlerinizi tamamlamanız önemlidir.

KARDEMİR İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

KARDEMİR işçi alımı için belirli başvuru şartları bulunmaktadır. Adayların bu şartlara uymaları gerekmektedir. İşte başvuru için gerekli bazı temel şartlar:

Cinsiyet: Bu alımda yalnızca erkek adaylar değerlendirilecektir.

Eğitim: Adayların ilgili teknik bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Özellikle elektrik, makine, bilgisayar teknolojisi ve kaynak gibi alanlarda eğitim almış adaylar tercih edilecektir.

Belgeler: Adayların başvuru esnasında sabıka kaydı ve askerlik terhis belgelerini (asıl veya e-Devlet çıktısı) ibraz etmeleri zorunludur.

KARDEMİR İşçi Alımı Başvurular Nasıl Yapılır?

KARDEMİR işçi alımı başvuruları, yalnızca İŞKUR Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne şahsen yapılmaktadır. Adaylar, gerekli belgelerle birlikte başvurularını bizzat yapmalıdır. Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, adayların değerlendirmeye alınması açısından kritik öneme sahiptir.

KARDEMİR İşçi Alımı Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

KARDEMİR tarafından yapılacak olan 100 işçi alımı için kadro dağılımı henüz detaylandırılmamıştır. Ancak, alınacak işçilerin büyük bir kısmının elektrik, makine, bilgisayar teknolojisi ve kaynak gibi teknik alanlarda görev alacağı tahmin edilmektedir. Bu alanlarda yetkin ve deneyimli olan adaylar, alım sürecinde bir adım öne çıkacaktır.

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