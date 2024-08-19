BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI? Polis Akademisi Bekçi Alımı Son Durum! EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

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2024 yılı bekçi alımı için başvuru tarihleri ve diğer detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak, EGM tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte tüm detaylar kamuoyuna duyurulacak. Bekçilik mesleğine adım atmayı planlayan adaylar, bu süreçleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.

2024 Bekçi Alımı Başvuru Tarihleri Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz kesin bir tarih verilmedi.