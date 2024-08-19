SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI? Polis Akademisi Bekçi Alımı Son Durum! EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Bekçi alımı için heyecanla bekleyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini ve şartlarını yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bekçilik alımı süreçleri, adaylar tarafından büyük ilgi görüyor. Bekçi olma hayali kuran adaylar, başvuru şartlarını ve süreçlerini merak ediyor. Peki, 2024 yılı için bekçi alımı ne zaman yapılacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 11:05 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 11:05
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI? Polis Akademisi Bekçi Alımı Son Durum! EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 yılı bekçi alımı için başvuru tarihleri ve diğer detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak, EGM tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte tüm detaylar kamuoyuna duyurulacak. Bekçilik mesleğine adım atmayı planlayan adaylar, bu süreçleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.

2024 Bekçi Alımı Başvuru Tarihleri

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz kesin bir tarih verilmedi.

2023 yılı alımlarında, yazılı sınav 30 Eylül tarihinde yapılmış ve sonuçlar 23 Ekim'de açıklanmıştı. 2024 yılında da bekçi alımı için ilanların Eylül-Ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor. Kesin tarihler belirlendiğinde, adaylar bilgilendirilecek.

2024 Yılı Zamlı Bekçi Maaşları

Bekçi maaşlarına 2024 yılı itibarıyla yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük bekçi maaşı 33.400 TL'den 39.849,54 TL'ye yükseldi. Mevcut ortalama bekçi maaşı ise 41.300 TL iken, zam sonrası 49.275,03 TL oldu. En yüksek maaş alan bekçilerin maaşı ise 52.000 TL'den 59.655 TL'ye çıktı.

En düşük bekçi maaşı: 33.400 TL → 39.849,54 TL (Yüzde 19.31 zamlı)

Ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL → 49.275,03 TL (Yüzde 19.31 zamlı)

En yüksek bekçi maaşı: 52.000 TL → 59.655 TL (Yüzde 19.31 zamlı)

Bekçilik mesleğine yeni adım atacak adaylar, maaşların yanı sıra mesleğin sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurarak başvurularını yapmayı planlıyorlar.

Bekçi Alımı Şartları Neler?

Bekçi alımı için adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, adayların fiziki yeterlilik testlerinden ve mülakatlardan başarıyla geçmeleri gerekiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: Firari katil aranıyor
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Vergide yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detayları anlattı!
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Ligi Rafa kaldırır Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi
Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok
Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç’un içinde olduğu olayları değerlendirdi: Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
Piyasaların gözü yarında! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor
Arda Turan’dan yıllar sonra gelen güç zehirlenmesi itirafı: Hepsinin bedelini de ödedim
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL
SON DAKİKA