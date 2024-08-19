BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI? Polis Akademisi Bekçi Alımı Son Durum! EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

2024 Yılı Zamlı Bekçi Maaşları
Bekçi maaşlarına 2024 yılı itibarıyla yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük bekçi maaşı 33.400 TL'den 39.849,54 TL'ye yükseldi. Mevcut ortalama bekçi maaşı ise 41.300 TL iken, zam sonrası 49.275,03 TL oldu. En yüksek maaş alan bekçilerin maaşı ise 52.000 TL'den 59.655 TL'ye çıktı.
En düşük bekçi maaşı: 33.400 TL → 39.849,54 TL (Yüzde 19.31 zamlı)
Ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL → 49.275,03 TL (Yüzde 19.31 zamlı)
En yüksek bekçi maaşı: 52.000 TL → 59.655 TL (Yüzde 19.31 zamlı)
Bekçilik mesleğine yeni adım atacak adaylar, maaşların yanı sıra mesleğin sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurarak başvurularını yapmayı planlıyorlar.
Bekçi Alımı Şartları Neler?
Bekçi alımı için adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, adayların fiziki yeterlilik testlerinden ve mülakatlardan başarıyla geçmeleri gerekiyor.