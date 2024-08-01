MİT KPSS şartsız, 35 yaş altı personel alımı! Başvuru şartları ortaya çıktı! İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, Koruma ve Emniyet Memuru...

Başvuru yapmak isteyen adaylar, " https://www.mit.gov.tr/kariyer.html " adresinden başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kadın ve erkek adaylar bu sayfayı takip ederek başvurularını yapabilirler.

Teşkilâtta göreve başladığımda herhangi bir eğitim alacak mıyım?

MİT'te çalışırken yüksek lisans ya da doktora eğitimi yapma imkânı bulunmakta mıdır?

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları ne kadar sürede emekli olabilir?

MİT'te görevli personelin özlük hakları hangi esaslara göre belirlenmektedir?

Özgeçmiş formunu doldurduktan bir süre sonra evlendim ve soyadım değişti. Bu durum değerlendirme sürecinde sorun teşkil eder mi?

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlaması durumunda, bir kurumda çalışıyor olmam veya yeni bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

NOT: MİT personel alımı belirli bir sürece bağlı değildir. Başvuru yapmak için kendi özgeçmişinizi göndermeniz yeterlidir. Mevcut pozisyonlar ve başvuru ekranına kolayca erişmek için MİT'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu haber, genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Başvuru süreçleri ve detaylı bilgi için MİT başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.