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MİT KPSS şartsız, 35 yaş altı personel alımı! Başvuru şartları ortaya çıktı! İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, Koruma ve Emniyet Memuru...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kariyer sayfasından yayınladığı iş ilanlarını farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak olan bu alımda, başvuru bilgileri de belli oldu. MİT'in güncel personel alımı ilanı hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte kadrolar ve başvuru bilgileri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 23:02 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:06
MİT KPSS şartsız, 35 yaş altı personel alımı! Başvuru şartları ortaya çıktı! İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, Koruma ve Emniyet Memuru...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çeşitli kadrolar için personel alımı için detayları kendi internet sitesi üzerinden sunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...

🕵️‍♂️ İstihbarat Uzmanı Alımı

Başvuru Şartları:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 🗓️ 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • 🎓 Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
  • 🌍 Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
    • 📅 Son 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eş değerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir).
    • 📅 Son 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerden birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

MİT kariyer sayfasıMİT kariyer sayfası

👩‍💻 Mühendis Alımı

Başvuru Şartları:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 🗓️ 34 yaşını doldurmamış olmak.
  • 🎓 Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
  • 🌍 Son 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da 60 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eş değerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir).

🌐 Dil Uzmanı Alımı

Başvuru Şartları:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 🗓️ 40 yaşını doldurmamış olmak.
  • 🎓 Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
    • 📚 İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için üniversitelerin ilgili dilde mütercim ve tercümanlık, dilbilim, çeviribilim, edebiyat veya öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
    • 📚 İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
    • 📚 Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • 🌍 Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:
    • 📅 Son 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
    • 📅 Son 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
    • 📅 Son 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerden birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
    • 🌍 YDS kapsamında yer almayan diller için, ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.

MİT istihbarat uzmanı alımı başvuru şartlarıMİT istihbarat uzmanı alımı başvuru şartları

🔧 Tekniker Alımı

Başvuru Şartları:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 🗓️ 34 yaşını doldurmamış olmak.
  • 🎓 Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik, internet ve ağ teknolojileri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği teknolojisi, bilişim güvenliği teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim-yönetim, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, coğrafi bilgi sistemleri, çok boyutlu modelleme ve animasyon, grafik tasarım, kontrol ve otomasyon teknolojisi, mekatronik, makine, mobil teknolojileri, web tasarımı ve kodlama, uçak teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
  • 💼 Alanında en az 4 yıl iş tecrübesi bulunmak.
  • 🩺 Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
    • 👀 Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak.
    • 💪 Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez veya işitme kaybı bulunmamak.
    • ❌ Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkâl belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak.
    • 🧠 Daha önce geçirilmiş veya hâlen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak.
    • 🚫 Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak.

✈️ İHA Sistemleri Pilotu Alımı

Başvuru Şartları:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 🗓️ 34 yaşını doldurmamış olmak.
  • 🎓 Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
    • 📚 Üniversitelerin örgün eğitim veren bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
    • 📚 Üniversitelerin havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
  • 🩺 Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
    • 📏 En az 1,75 metre boya sahip olmak.
    • ⚖️ 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır).
    • 👀 Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak.
    • 💪 Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez, konuşma bozukluğu (dilde pelteklik, kekemelik, ses bozukluğu vb.), işitme kaybı bulunmamak.
    • ❌ Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkâl belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak.
    • 🧠 Daha önce geçirilmiş veya hâlen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak.
    • 🚫 Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak.

🛡️ Koruma ve Emniyet Memuru Alımı

Başvuru Şartları:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 👨‍💼 Erkek adaylar için;
    • 🎓 Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
    • 🎓 Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
    • 🪖 Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak.
    • 📏 En az 1,75 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak.
  • 👩‍💼 Kadın adaylar için;
    • 🗓️ 29 yaşını doldurmamış olmak.
    • 🎓 Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).
    • 📏 En az 1,63 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak.
    • 🥋 Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak.

📄 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, "https://www.mit.gov.tr/kariyer.html" adresinden başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kadın ve erkek adaylar bu sayfayı takip ederek başvurularını yapabilirler.

MERAK EDİLEN SORULARA İT İNTERN ET SAYFASINDA VERİLEN CEVAPLAR

İş Başvuruları ile İlgili Sorular

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. İş başvurusu yapabilir miyim?

    • Hayır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

  2. Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

    • Evet, birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel değildir.

  3. Mavi Kart sahibiyim. İş başvurusu yapabilir miyim?

    • Hayır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

  4. Millî İstihbarat Teşkilâtında görev almak istiyorum. Nasıl başvuru yapabilirim?

    • İlgili pozisyonun sayfasını ziyaret edip, "Başvur" sekmesinden özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

  5. Özgeçmiş formunu cep telefonu veya tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

    • Form masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumludur; cep telefonu veya tablet kullanımı sistemsel aksaklıklara neden olabilir.

  6. Başvuruma cevap verilir mi?

    • Başvurular personel ihtiyacına göre değerlendirilir; özgeçmiş formunu doldurmanız başvurunuzun kabul edileceği anlamına gelmez.

  7. Başvurumun kabul edildiğinden nasıl haberdar olacağım?

    • Olumlu değerlendirme durumunda SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu ile irtibata geçilir.

  8. Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlaması durumunda, bir kurumda çalışıyor olmam veya yeni bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

    • Süreç devam ederken çalışıyor olmanız engel teşkil etmez. Ancak işe başlarken hizmet/tazminat yükümlülüğünüzü göz önünde bulundurmalısınız.

  9. Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

    • Pozisyonun şartlarını sağlamamanız, eksik veya yanlış bilgi vermeniz durumunda başvurunuz değerlendirilmez.

  10. Özgeçmiş formunu doldurduktan bir süre sonra evlendim ve soyadım değişti. Bu durum değerlendirme sürecinde sorun teşkil eder mi?

    • Hayır, medeni hâl değişikliği nedeniyle soyadınızın değişmesi sorun teşkil etmez.

  11. Devlet memuruyum, Teşkilâtınıza nakil yolu ile geçebilir miyim?

    • Nakil yolu ile geçiş mümkündür, ilgili mevzuata tabidir.

  12. MİT'te görevli personelin özlük hakları hangi esaslara göre belirlenmektedir?

    • 657 ve 2937 sayılı Kanunlardaki hükümlere göre belirlenir.

  13. Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları ne kadar sürede emekli olabilir?

    • 5434 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışırlar ve fiilî hizmet zammı alırlar.

  14. MİT'te çalışırken yüksek lisans ya da doktora eğitimi yapma imkânı bulunmakta mıdır?

    • Evet, uygun koşullarda yüksek lisans ve doktora yapma imkânı tanınır.

  15. Teşkilâtta göreve başladığımda herhangi bir eğitim alacak mıyım?

    • Göreve başlayan her personele mesleki eğitim verilir, ayrıca meslek hayatı boyunca çeşitli eğitimler sunulur.

  16. Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi?

    • Hayır, MİT gizlilik ilkesi gereği staj imkânı sunmamaktadır.

NOT: MİT personel alımı belirli bir sürece bağlı değildir. Başvuru yapmak için kendi özgeçmişinizi göndermeniz yeterlidir. Mevcut pozisyonlar ve başvuru ekranına kolayca erişmek için MİT'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu haber, genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Başvuru süreçleri ve detaylı bilgi için MİT başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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