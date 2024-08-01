MİT KPSS şartsız, 35 yaş altı personel alımı! Başvuru şartları ortaya çıktı! İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, Koruma ve Emniyet Memuru...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çeşitli kadrolar için personel alımı için detayları kendi internet sitesi üzerinden sunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çeşitli kadrolar için personel alımı için detayları kendi internet sitesi üzerinden sunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Başvuru Şartları:
Başvuru Şartları:
Başvuru Şartları:
Başvuru Şartları:
Başvuru Şartları:
Başvuru Şartları:
Başvuru yapmak isteyen adaylar, "https://www.mit.gov.tr/kariyer.html" adresinden başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kadın ve erkek adaylar bu sayfayı takip ederek başvurularını yapabilirler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. İş başvurusu yapabilir miyim?
Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?
Mavi Kart sahibiyim. İş başvurusu yapabilir miyim?
Millî İstihbarat Teşkilâtında görev almak istiyorum. Nasıl başvuru yapabilirim?
Özgeçmiş formunu cep telefonu veya tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?
Başvuruma cevap verilir mi?
Başvurumun kabul edildiğinden nasıl haberdar olacağım?
Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlaması durumunda, bir kurumda çalışıyor olmam veya yeni bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?
Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?
Özgeçmiş formunu doldurduktan bir süre sonra evlendim ve soyadım değişti. Bu durum değerlendirme sürecinde sorun teşkil eder mi?
Devlet memuruyum, Teşkilâtınıza nakil yolu ile geçebilir miyim?
MİT'te görevli personelin özlük hakları hangi esaslara göre belirlenmektedir?
Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları ne kadar sürede emekli olabilir?
MİT'te çalışırken yüksek lisans ya da doktora eğitimi yapma imkânı bulunmakta mıdır?
Teşkilâtta göreve başladığımda herhangi bir eğitim alacak mıyım?
Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi?
NOT: MİT personel alımı belirli bir sürece bağlı değildir. Başvuru yapmak için kendi özgeçmişinizi göndermeniz yeterlidir. Mevcut pozisyonlar ve başvuru ekranına kolayca erişmek için MİT'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu haber, genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Başvuru süreçleri ve detaylı bilgi için MİT başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.