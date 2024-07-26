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1- 6 Ağustos huzurevlerine KPSS şartsız en az ilkokul mezunu hasta bakıcı alımı başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR ilanları

İŞKUR, Türkiye genelindeki huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde personel alımına yönelik önemli bir duyuru yaptı. Açıklanan ilana göre, bu kurumlarda hasta bakıcı gibi çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecek. Huzurevleri ve yaşlı bakım evleri, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara kaliteli bir yaşam sunmak amacıyla faaliyet gösteren kritik sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Bu nedenle, bu kurumlarda çalışacak personelin yaşlı bireylerle ilgili son derece hassas ve dikkatli bir yaklaşım sergilemesi beklenmektedir. Başvuracak adayların, yaşlı bakımında duyarlı ve bilinçli olmaları büyük önem taşıyor. İŞKUR, bu alımlara dair tüm detayları ve gereklilikleri ilan etmiş durumda. Sosyal hizmet alanında kariyer yapmak isteyen bireyler için bu fırsat, büyük bir önem arz etmektedir. İlgilenen adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:40
1- 6 Ağustos huzurevlerine KPSS şartsız en az ilkokul mezunu hasta bakıcı alımı başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR ilanları

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İŞKUR tarafından duyurulan bu personel alımları, huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tarihlerin ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması, başvuruların başarılı olmasını sağlayacaktır. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesini düzenli olarak takip ederek güncel bilgilerden haberdar olabilirler.

İşkur'un Personel Alımı Süreci

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, farklı illerdeki huzurevi ve yaşlı bakım evleri için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta bakıcıları öne çıkıyor. Başvuru süreci, adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları içeriyor:

Başvuru Tarihleri ve Son Başvuru Tarihi: İŞKUR'un ilanlarında belirtilen başvuru tarihleri ve son başvuru tarihi, adayların başvurularını planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Adayların, belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri: Adayların başvuru yaparken gerekli olan kişisel kimlik belgeleri, diploma veya mezuniyet belgesi gibi önemli dokümanları hazır bulundurmaları beklenmektedir. Bu belgelerin eksiksiz ve güncel olması başvuru sürecinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

İnternet Üzerinden Başvuru: Başvuruların İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine giderek, ilgili ilanlar için online başvuru formunu doldurabilirler.

Kadro ve Pozisyon Seçimi: İŞKUR'un ilanları, başvurulabilecek kadro ve pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Adaylar, ilgi alanlarına ve uzmanlık alanlarına göre uygun pozisyonları seçerek başvuru yapabilirler.

Hasta Bakıcı Alımı İçin Detaylar

İŞKUR'un hasta bakıcı alımı için çeşitli illerde yaptığı ilanlar aşağıdaki gibidir:

  • Antalya / Kepez: 2 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2024.
  • Afyonkarahisar / Emirdağ: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2024.
  • İstanbul / Tuzla: 15 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 2 Ağustos 2024.
  • Eskişehir / Merkez: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 2 Ağustos 2024.
  • İstanbul / Kartal: 4 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 2 Ağustos 2024.

  • Şanlıurfa / Karaköprü: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 2 Ağustos 2024.
  • Kütahya / Merkez: 3 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 3 Ağustos 2024.
  • Çorum / Sungurlu: 2 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 3 Ağustos 2024.
  • Ordu / Ünye: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 3 Ağustos 2024.
  • İstanbul / Büyükçekmece: 2 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2024.

  • Yalova / Merkez: 4 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2024.
  • Bursa / İnegöl: 5 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 6 Ağustos 2024.
  • Düzce / Akçakoca: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 6 Ağustos 2024.
  • Karabük / Safranbolu: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 6 Ağustos 2024.
  • Balıkesir / Edremit: 1 açık pozisyon. Son başvuru tarihi: 6 Ağustos 2024.

Bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, İŞKUR'un internet sitesinde belirtilen başvuru adımlarını dikkatlice takip etmeleri ve belgelerini eksiksiz şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

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