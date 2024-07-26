1- 6 Ağustos huzurevlerine KPSS şartsız en az ilkokul mezunu hasta bakıcı alımı başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR ilanları

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İŞKUR tarafından duyurulan bu personel alımları, huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tarihlerin ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması, başvuruların başarılı olmasını sağlayacaktır. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesini düzenli olarak takip ederek güncel bilgilerden haberdar olabilirler.

İşkur'un Personel Alımı Süreci İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, farklı illerdeki huzurevi ve yaşlı bakım evleri için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta bakıcıları öne çıkıyor. Başvuru süreci, adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları içeriyor: