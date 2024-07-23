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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır? Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere başlatılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde sona gelindi. Mülakatlara katılan öğretmen adayları, büyük bir heyecanla sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Başvuruların ardından gerçekleştirilen sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve atanma hakkı kazanacak. Peki, öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 14:27 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 14:28
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır? Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde, sözlü sınav sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sınava katılan öğretmen adayları, heyecanla sonuçların açıklanacağı günü beklerken, MEB, sonuçları adayların erişimine açmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.



TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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