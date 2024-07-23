20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır? Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde, sözlü sınav sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sınava katılan öğretmen adayları, heyecanla sonuçların açıklanacağı günü beklerken, MEB, sonuçları adayların erişimine açmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.



Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.