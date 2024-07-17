26.589 TL maaş + SGK + yemek + servis...Çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor, başvurular başladı!

İŞKUR, 2024 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 45 farklı şehirde çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için bekçi alım ilanları yayımladı. İlkokul mezunu adaylar için büyük bir istihdam kapısı aralayan bu fırsat, ay sonuna kadar sürecek olan başvurular ile gerçekleşecek. Bu alımlar, güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım olup, geniş coğrafi dağılım sayesinde birçok yerel toplulukta iş imkanları sunmaktadır. Adayların, belirlenen şartları taşıyan ve başvuru süresi içinde gerekli evrakları tamamlayarak İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlar, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama görevini üstlenmek isteyenler için ideal bir fırsattır.