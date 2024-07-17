26.589 TL maaş + SGK + yemek + servis...Çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor, başvurular başladı!

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanına başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla başlamış olup en geç 3 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı numaraları kullanılarak yapılabilir.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımları, özel sektör kapsamında gerçekleştirilmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi sürecinde belirli kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, başvuru sürecini eksiksiz tamamlayarak istihdam edileceklerdir.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine bekçi alımları, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Polis Akademisi tarafından yapılması beklenmektedir. Bu alımlar, adaylar arasında büyük bir ilgiyle takip edilmekte olup, resmi duyuruların ardından başvurular başlayacaktır.

İŞKUR bekçi alımı için hangi şartlar aranıyor?

İlkokul mezunu olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, en az 1 yıl deneyime sahip olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren başlamış olup, en geç 3 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılmalıdır.

Hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak?

Antalya, İstanbul, Balıkesir ve Kahramanmaraş şehirlerinde bekçi alımları yapılacaktır.