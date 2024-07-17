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26.589 TL maaş + SGK + yemek + servis...Çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor, başvurular başladı!

İŞKUR, 2024 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 45 farklı şehirde çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için bekçi alım ilanları yayımladı. Bekçi alımı için belirlenen şartlar arasında en az ilkokul mezunu olma, 40 yaşını aşmamış olma, en az 1 yıl deneyime sahip olma ve sorumluluk bilinci gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, adayların güler yüzlü, işini seven ve özverili kişiler olması beklenmektedir.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:39 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:39
26.589 TL maaş + SGK + yemek + servis...Çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor, başvurular başladı!

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İŞKUR, 2024 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 45 farklı şehirde çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için bekçi alım ilanları yayımladı. İlkokul mezunu adaylar için büyük bir istihdam kapısı aralayan bu fırsat, ay sonuna kadar sürecek olan başvurular ile gerçekleşecek. Bu alımlar, güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım olup, geniş coğrafi dağılım sayesinde birçok yerel toplulukta iş imkanları sunmaktadır. Adayların, belirlenen şartları taşıyan ve başvuru süresi içinde gerekli evrakları tamamlayarak İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlar, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama görevini üstlenmek isteyenler için ideal bir fırsattır.

Başvuru yapacak adayların vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek olması ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi önemlidir. Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren başlamış olup en geç 3 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılmalıdır.

Kontenjan Bilgisi ve Başvuru Şehirleri

Bekçi alımları özel sektör kapsamında dört farklı şehirde gerçekleştirilecektir. İşte bekçi alımı yapılacak şehirler ve iş ilanı numaraları:

Antalya: İş İlanı No: 00008363226
İstanbul: İş İlanı No: 00008387836
Balıkesir: İş İlanı No: 00008399147
Kahramanmaraş: İş İlanı No: 00008397910

Adaylar, başvurularını ilgili iş ilanı numaraları ile İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilirler.

Başvuruların Yapılacağı Tarih Aralığı

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanına başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla başlamış olup en geç 3 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı numaraları kullanılarak yapılabilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Hakkında Detaylar

Çarşı ve mahalle bekçisi alımları, özel sektör kapsamında gerçekleştirilmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi sürecinde belirli kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, başvuru sürecini eksiksiz tamamlayarak istihdam edileceklerdir.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Bekçi alımında adaylardan beklenen şartlar şunlardır:

  • En az ilkokul mezunu olmak
  • 40 yaşını aşmamış olmak
  • En az 1 yıl deneyime sahip olmak
  • İş disiplini içinde çalışabilecek sorumluluk bilincine sahip olmak
  • Güler yüzlü, işini seven ve özverili olmak
  • Şirket içi prosedürlere ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek olmak
  • Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek

Başvuru Adresi: İŞKUR Başvuru Linki

EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Beklentisi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine bekçi alımları, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Polis Akademisi tarafından yapılması beklenmektedir. Bu alımlar, adaylar arasında büyük bir ilgiyle takip edilmekte olup, resmi duyuruların ardından başvurular başlayacaktır.

İŞKUR bekçi alımı için hangi şartlar aranıyor?
İlkokul mezunu olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, en az 1 yıl deneyime sahip olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?
Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren başlamış olup, en geç 3 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılmalıdır.

Hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak?
Antalya, İstanbul, Balıkesir ve Kahramanmaraş şehirlerinde bekçi alımları yapılacaktır.

Başvuru nasıl yapılacak?
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı numaraları kullanılarak yapılabilir.

Vardiyalı çalışma sistemi nedir?
Vardiyalı çalışma sistemi, belirli zaman dilimlerinde farklı vardiyalarda çalışmayı gerektiren bir sistemdir. İlan edilen pozisyonlar için iki vardiya bulunmaktadır: 16:00-24:00 ve 24:00-08:00.

Bekçi alımında hangi kişisel özellikler önemli?
Güler yüzlü, işini seven, özverili ve sorumluluk bilincine sahip olmak, bekçi alımında önemli kriterler arasındadır.

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