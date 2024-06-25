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BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI 2024? Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? EGM son duyurular!

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bekçi alımı ilanları ile ilgili olarak yoğun ilgi görüyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, 2024 bekçi alımının ne zaman başlayacağını ve başvuru sürecinin detaylarını merak ediyor. İşte bekçi alımı ile ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:26 Güncelleme 25 Haziran 2024, 14:26
BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI 2024? Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? EGM son duyurular!

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Türkiye genelinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için heyecan dorukta! Polis Akademisi (PA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak olan 2024 bekçi alımı için ilanların yayımlanması bekleniyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, alım tarihlerini ve başvuru sürecini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte bekçi alımıyla ilgili detaylar...

2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Bu yıl için henüz bekçi alımı ilanı Polis Akademisi ve EGM tarafından paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde ilan yayımlanması bekleniyor.

Öte yandan İŞKUR üzerinden farklı illerde bekçilik ilanları mevcut.



BEKÇİ ALIMI İLANLARI İŞKUR

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,



d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,




h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,


n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,


r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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