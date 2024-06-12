20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav yeri sorgulama 2024! ilkatama.meb.gov.tr!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), mülakat tarihlerini açıkladı. Sözlü sınav yerleri sorgulaması başladı ve adaylar, mülakat yerlerini öğrenip hazırlıklarını tamamlayacaklar. Yüzde 50 oranında etkili olacak sözlü sınavlar, öğretmen adaylarının gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Peki, MEB tarafından açıklanan mülakat yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

özleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI