20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav yeri sorgulama 2024! ilkatama.meb.gov.tr!

ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapılacak.
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024
20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı
ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI
Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:
Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325
İngilizce Öğretmenliği: 968
Türkçe Öğretmenliği: 804
Kimya / Kimya Teknolojisi: 468
Okul Öncesi Öğretmenliği: 903
Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499
Rehberlik: 1.597
Sınıf Öğretmenliği: 3.263
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