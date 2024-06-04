İstihdam sayısı tam 34.387 kişi! İŞKUR’dan Türkiye geneli işçi alım ilanları geldi! İlkokul mezunu olanlar hemen başvurabiliyor

İŞKUR'un bu geniş çaplı alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Fiziksel güç gerektiren işlerde çalışmaya istekli olan ilkokul mezunları, İŞKUR'un sunduğu bu fırsattan yararlanarak iş sahibi olabilirler.
İŞKUR'un bu geniş çaplı alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Fiziksel güç gerektiren işlerde çalışmaya istekli olan ilkokul mezunları, İŞKUR'un sunduğu bu fırsattan yararlanarak iş sahibi olabilirler.
İlkokul mezunu olan adaylar, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde yapılacak olan alımlarla, ikamet ettikleri bölgelere yakın iş imkanlarına başvurma şansına da sahip olacaklar.
İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve birçok şehirde gerçekleştirilecek olan alımlarla, çeşitli firmalarda beden işçisi pozisyonları için personel ihtiyacı karşılanacak.
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan ilanlara göre, bu pozisyonlar için başvuruda bulunmak isteyen adayların ilkokul mezunu olması yeterli. Ayrıca, diğer gerekli niteliklerin de yerine getirilmesi bekleniyor.
İŞKUR'a Kayıt Olma Adımları
Beden işçisi pozisyonları için başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a kayıtlı kullanıcı adları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, açık iş ilanları bölümünden 'beden işçisi' sorgusu yapabilir ve kendilerine uygun ilanlara başvuruda bulunabilirler.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:
İŞKUR'a Kayıt Olma: Henüz İŞKUR'a kayıtlı değilseniz, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kayıt işleminizi tamamlamanız gerekmektedir.
Açık İş İlanlarını İnceleme: Sisteme giriş yaptıktan sonra, 'beden işçisi' ilanlarını sorgulayarak size uygun ilanları inceleyin.
Başvuru Yapma: Uygun ilanları bulduktan sonra, gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
İŞKUR, iş arayanlara sadece iş bulma konusunda değil, aynı zamanda kariyer danışmanlığı hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmetler, adayların kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur.
İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş arayanların yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Bu kurslar, adayların istihdam şansını artırır. İŞKUR'un 34.387 işçi alımı duyurusu, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu alım kampanyası, Türkiye genelinde birçok kişinin iş sahibi olmasına ve ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlayacaktır.
İŞKUR'dan Türkiye Geneli İşçi Alım İlanları
Pozisyon: Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
Referans Numarası: 00008282591
Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024
Pozisyon: Mekanik Bakım Onarımcısı
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
Pozisyon: Konfeksiyon İşçisi
Açık Pozisyon: 4
Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
Referans Numarası: 00008282669
Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024
Pozisyon: Konfeksiyon İşçisi (Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi, Kesimci (Konfeksiyon))
Açık Pozisyon: 4
Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
Referans Numarası: 00008282673
Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024
Pozisyon: Motosiklet Tamircisi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
Referans Numarası: 00008285980
Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024
Pozisyon: Fırıncı (Hamurkâr, Mayacı (Hamur))
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
Referans Numarası: 00008283475
Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024
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