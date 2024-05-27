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20 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman, nerede yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular, öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Başvuru sürecinde sona yaklaşılırken, adaylar sonuçların ve sınav sürecinin detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:40 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:41
20 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman, nerede yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınan başvurular, öğretmen adaylarının büyük ilgisiyle karşılandı. Şimdi ise gözler, başvuru sonuçlarının ve sözlü sınav tarihlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile alabileceklerdir. Sözlü sınav giriş belgelerinde adayın başvuru numarası yer alacak T.C. kimlik numarası ve aday ismi kullanılmayacaktır. Ayrıca bu belgede adayın sözlü sınav tarihi, saati, sınav yeri ve alan bilgilerine de yer verilecektir. Başvuru numarası, adayın sözlü sınava başvurusu esnasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve başvuru numarası yalnızca bu sınav için kullanılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV REHBERİ YAYIMLANDI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV REHBERİ İÇİN TIKLAYIN

Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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