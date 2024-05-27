20 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman, nerede yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınan başvurular, öğretmen adaylarının büyük ilgisiyle karşılandı. Şimdi ise gözler, başvuru sonuçlarının ve sözlü sınav tarihlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.