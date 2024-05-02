Adayların ayrıca, başvurdukları il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmiş olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir.

Bu alımların yapılması, güvenlik sektöründe kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak, genel anlamda toplumsal güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, iş arayan birçok birey için yeni bir kariyer kapısı aralamış olacak. İŞKUR, ilerleyen dönemlerde de benzer alımlarla işsizlik oranlarını düşürmeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.