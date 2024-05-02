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KPSS şartı yok! En az lise mezunu ve 22.450 TL maaşı var! Bekçi alımı başvuru şartları detayları belli oldu

Mayıs ayı, İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek çarşı ve mahalle bekçisi alımları ile iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR, bu alımlarla geniş bir istihdam alanı yaratarak hem işsizlikle mücadelede etkili bir adım atıyor hem de toplumsal güvenliği artırmayı hedefliyor. Çarşı ve mahalle bekçileri, toplum düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele etme gibi hayati öneme sahip görevleri yerine getireceklerdir. Bu roller, özellikle yerel toplulukların huzur ve güvenliğinin sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir. İşte bekçi alımı başvuru şartları detayları...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:42 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:42
KPSS şartı yok! En az lise mezunu ve 22.450 TL maaşı var! Bekçi alımı başvuru şartları detayları belli oldu

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İŞKUR, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularla, belirlenen kriterlere uygun adayları çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edecek. Adaylar, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik görevlisi olarak çalışma imkanı bulacaklar.

Bekçi Alımı Başvuru Şartları

Bekçi alımına başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

Minimum 167 cm boyunda olmak,

18 ile 27 arasında bir beden kitle indeksine sahip olmak,

Askerlik görevini tamamlamış olmak,

18 ile 31 yaş aralığında olmak,

Herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması.

Adayların ayrıca, başvurdukları il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmiş olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir.

Bekçi Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru süreci, İŞKUR'un online platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilirler:

İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yapın.

Arama kısmına "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" anahtar kelimesini girin.

İlgilendiğiniz ilanı seçin ve başvuru detaylarını inceleyin.

Başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayın.

Bu alımların yapılması, güvenlik sektöründe kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak, genel anlamda toplumsal güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, iş arayan birçok birey için yeni bir kariyer kapısı aralamış olacak. İŞKUR, ilerleyen dönemlerde de benzer alımlarla işsizlik oranlarını düşürmeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.

İŞKUR Bekçi Alımı İlanları

İŞKUR Bekçi Alımı İlanları

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İçin Tıklayınız

İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımı İçin Tıklayınız

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