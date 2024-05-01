KPSS şartsız Mayıs ayı belediyelere binlerce personel ve işçi alımı (sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli) İşte başvuru şartları detayları

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, herhangi bir KPSS puanı gerektirmeksizin gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya doğrudan ilgili kurumların İŞKUR bürolarına giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuracak adayların eğitim seviyesine ve tecrübelerine göre değişiklik gösteren pozisyonlar için detaylı bilgi ve şartlar İŞKUR'un resmi sitesinde yer almaktadır. Genel olarak aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili pozisyon için gerekli eğitim düzeyine sahip olmak ve belirli yaş sınırları içerisinde bulunmak yer alıyor. Ayrıca, bazı pozisyonlar için özel sertifika veya deneyim şartları da aranabilmektedir.
İŞKUR Personel Ve İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
İş arayan vatandaşların dikkatine! Aşağıda listelenen genel şartları taşımanız, bu pozisyonlar için başvuruda bulunmanız için gereklidir:
Türk Vatandaşı Olmak
Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak
Cezai Sorumluluk Taşımamak: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.
Askerlikle İlişiği Olmamak: Erkek adaylar için, askerlik durumunun uygun olması gerekmektedir.
Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.
Pozisyona Özel Diğer Şartlar: Her kadro için aranan özel şartları taşımak.
Kurumlar, geniş bir yelpazede çeşitli pozisyonlar için personel arayışını sürdürmektedir. İşte bazı öne çıkan kadrolar:
Sekreter
Muhasabeci
Kaynakçı
Avukat
Mimar
İnşaat Ustası
Laborant Veteriner
Fotografçı
Diğer Sağlık Personeli
Beden İşçisi
Büro İşçisi