KPSS şartsız Mayıs ayı belediyelere binlerce personel ve işçi alımı (sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli) İşte başvuru şartları detayları

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, herhangi bir KPSS puanı gerektirmeksizin gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya doğrudan ilgili kurumların İŞKUR bürolarına giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuracak adayların eğitim seviyesine ve tecrübelerine göre değişiklik gösteren pozisyonlar için detaylı bilgi ve şartlar İŞKUR'un resmi sitesinde yer almaktadır. Genel olarak aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili pozisyon için gerekli eğitim düzeyine sahip olmak ve belirli yaş sınırları içerisinde bulunmak yer alıyor. Ayrıca, bazı pozisyonlar için özel sertifika veya deneyim şartları da aranabilmektedir.