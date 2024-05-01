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KPSS şartsız Mayıs ayı belediyelere binlerce personel ve işçi alımı (sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli) İşte başvuru şartları detayları

İŞKUR, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Belediyeler ve Belediye Şirketlerinde geniş çaplı personel alımlarını duyurdu. Bu alımlar, farklı beceri ve deneyim seviyelerine uygun çok sayıda iş pozisyonunu içermekte ve KPSS şartı aranmaksızın yapılmaktadır. Bu büyük ölçekli alım, sekreterlikten güvenliğe, temizlik görevlilerinden muhasebecilere ve büro personeline kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor. Ayrıca, bu fırsatlar Türkiye'nin 81 ilinde yer alan kurumları kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı açıyor.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 10:39 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:51
KPSS şartsız Mayıs ayı belediyelere binlerce personel ve işçi alımı sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli İşte başvuru şartları detayları

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İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, herhangi bir KPSS puanı gerektirmeksizin gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya doğrudan ilgili kurumların İŞKUR bürolarına giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuracak adayların eğitim seviyesine ve tecrübelerine göre değişiklik gösteren pozisyonlar için detaylı bilgi ve şartlar İŞKUR'un resmi sitesinde yer almaktadır. Genel olarak aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili pozisyon için gerekli eğitim düzeyine sahip olmak ve belirli yaş sınırları içerisinde bulunmak yer alıyor. Ayrıca, bazı pozisyonlar için özel sertifika veya deneyim şartları da aranabilmektedir.

İŞKUR Personel Ve İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İş arayan vatandaşların dikkatine! Aşağıda listelenen genel şartları taşımanız, bu pozisyonlar için başvuruda bulunmanız için gereklidir:

Türk Vatandaşı Olmak

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

Cezai Sorumluluk Taşımamak: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

Askerlikle İlişiği Olmamak: Erkek adaylar için, askerlik durumunun uygun olması gerekmektedir.

Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.

Pozisyona Özel Diğer Şartlar: Her kadro için aranan özel şartları taşımak.

İŞKUR Personel Ve İşçi Alımı Açık Pozisyonlar

Kurumlar, geniş bir yelpazede çeşitli pozisyonlar için personel arayışını sürdürmektedir. İşte bazı öne çıkan kadrolar:

Sekreter

Muhasabeci

Kaynakçı

Avukat

Mimar

İnşaat Ustası

Laborant Veteriner

Fotografçı

Diğer Sağlık Personeli

Beden İşçisi

Büro İşçisi

Temizlik Görevlisi

Hukuk Müşaviri

Bekçi

Şoför ve Makam Şoförü

Muhasebe Uzmanı

Arşiv Personeli

Elektrikçi

Güvenlik Görevlisi

İŞKUR Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılmaktadır. İlgili ilanlara ulaşmak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edin, açık pozisyonları inceleyin ve online başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayın.

Yeni iş fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kapı aralanmış bulunuyor. Uygun şartları taşıyan herkesin bu fırsatları değerlendirmesi, kariyer yolunda önemli bir adım olabilir. Başvuruların başlamasıyla birlikte, adayların bu süreçte dikkatli ve özenli davranmaları önerilir.

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Samsun Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 03.05.2024

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Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 02.05.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 02.05.2024

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. 08.05.2024

İŞKUR'dan Belediye ve Şirketlerine Personel Ve İşçi Alımı Başvurusu İçin Tıklayınız

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