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KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alınıyor! 25-30 Nisan'da başvurular alınıyor: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı olmadan sağlık sektöründe istihdam yaratmak amacıyla geniş çaplı bir hastane personeli alımı gerçekleştiriyor. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sektördeki açık pozisyonları doldurmak için tasarlanmış olup, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için kıymetli bir fırsat sunuyor. Özellikle KPSS şartının aranmaması, daha geniş bir aday kitlesinin bu fırsattan yararlanabilmesine olanak tanıyor ve sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 10:35 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:35
KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alınıyor! 25-30 Nisan’da başvurular alınıyor: İşte başvuru şartları

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İŞKUR tarafından yapılacak olan hastane personeli alımlarında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi: KPSS şartının kaldırılması. Bu yenilik, özellikle özel sektörden sağlık sektörüne geçiş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Sağlık alanında çalışmak isteyen herkes için ideal olan bu değişiklik, deneyimli ya da deneyimsiz, 18 ile 56 yaş arası geniş bir aday kitlesine hastane personeli olarak yeni bir başlangıç yapma imkanı tanıyor.

Bu alımlar, hastanelerin çeşitli departmanlarında açık olan pozisyonlar için yapılacak olup, başvuru süreci adayların eğitim düzeyi, mesleki deneyimleri ve diğer yeterlilikleri dikkate alınarak titizlikle yürütülecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında hemşireler, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakıcılar ve diğer sağlık profesyonelleri bulunmaktadır. Adaylar için başvuru sürecinde öne çıkabilmek, ilgili belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmak ve mesleki yeterliliklerini detaylı bir şekilde ortaya koymak büyük önem taşır.

İŞKUR'dan hastanelere temizlik görevlisi ve hizmetli alımı ilanları için tıklayınız

KPSS şartsız hasta bakıcı alımı ilanları için tıklayınız

KPSS şartsız ebe hemşire ilanları için tıklayınız

KPSS şartsız büro memuru ilanları için tıklayınız

İŞKUR KPSS şartsız klinik destek elemanı alımı ilanları için tıklayınız

İŞKUR'dan hastanelere güvenlik görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

Kimler Başvurabilir?

Hastane personeli olmak isteyen herkes! KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen ancak gerekli sınav puanlarına sahip olmayan adaylar için yeni bir kapı aralıyor.

KPSS Şartı Yok?

Bu durum, daha fazla adayın sağlık sektörüne katılmasını sağlamak ve özellikle pandemi sonrası artan personel ihtiyacını karşılamak için düşünülmüştür. Ayrıca, KPSS olmadan alım yapılması, işe alım sürecini hızlandırarak acil personel ihtiyacını daha etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olur.

Temizlik Görevlisi ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları: Türkiye Genelinde Fırsatlar

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hastaneler için temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarına yönelik güncel iş ilanları bulunmaktadır. İş arayanlar için büyük fırsatlar sunan bu ilanlar, sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletiyor. İşte detaylar:

Temizlik Görevlisi Pozisyonları

İstanbul:

  • Ref. No: 00008130124 - Tarih: 3.06.2024
  • Ref. No: 00008083638 - Tarih: 9.05.2024
  • Ref. No: 00008190790 - Tarih: 1.05.2024
  • Ref. No: 00008176042 - Tarih: 25.04.2024
  • Ref. No: 00008176531 - Tarih: 24.04.2024

Gaziantep:

  • Ref. No: 00008200246 - Tarih: 3.05.2024

Adana:

  • Ref. No: 00008193527 - Tarih: 2.05.2024

Diyarbakır:

  • Ref. No: 00008199344 - Tarih: 2.05.2024

Kocaeli:

  • Ref. No: 00008182178 - Tarih: 26.04.2024
  • Ref. No: 00008182192 - Tarih: 26.04.2024

Antalya:

  • Ref. No: 00008178909 - Tarih: 25.04.2024

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları

İstanbul:

  • Ref. No: 00008194285 - Tarih: 1.07.2024
  • Ref. No: 00008183102 - Tarih: 26.04.2024
  • Ref. No: 00008179705 - Tarih: 25.04.2024
  • Ref. No: 00008169008 - Tarih: 15.05.2024

Kocaeli:

  • Ref. No: 00008156197 - Tarih: 16.06.2024
  • Ref. No: 00008191829 - Tarih: 30.04.2024

Kayseri:

  • Ref. No: 00008184570 - Tarih: 27.04.2024

Denizli:

  • Ref. No: 00008192508 - Tarih: 1.05.2024

Karaman:

  • Ref. No: 00008193976 - Tarih: 1.05.2024
  • Ref. No: 00008193984 - Tarih: 1.05.2024

Temizlik Görevlisi ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları:

Temizlik Görevlisi ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları:

Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

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