KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alınıyor! 25-30 Nisan’da başvurular alınıyor: İşte başvuru şartları

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İŞKUR tarafından yapılacak olan hastane personeli alımlarında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi: KPSS şartının kaldırılması. Bu yenilik, özellikle özel sektörden sağlık sektörüne geçiş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Sağlık alanında çalışmak isteyen herkes için ideal olan bu değişiklik, deneyimli ya da deneyimsiz, 18 ile 56 yaş arası geniş bir aday kitlesine hastane personeli olarak yeni bir başlangıç yapma imkanı tanıyor.