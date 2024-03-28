Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 açıklandı mı? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

Türkiye'de istihdamı artırmak ve kamu hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı branşlarda gerçekleştirilen 8 bin personel alımı heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda yapılan başvuruların ardından, binlerce adayın merakla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı ise büyük bir önem taşıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...