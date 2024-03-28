Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 açıklandı mı? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

Türkiye'de istihdamı artırmak ve kamu hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı branşlarda gerçekleştirilen 8 bin personel alımı heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda yapılan başvuruların ardından, binlerce adayın merakla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı ise büyük bir önem taşıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlıkça 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alındı.
Alıma ilişkin sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması gelmedi fakt nisan ayı başında duyurulması bekleniyor.
Branş dağılımı:
Personel alımı; destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.