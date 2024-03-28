SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 açıklandı mı? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

Türkiye'nin sosyal hizmetler ve istihdam alanında öncü kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı için büyük bir adım atarak geniş çaplı bir personel alımı planladığını duyurdu. Farklı branş ve uzmanlık alanlarında gerçekleştirilecek bu alım, özellikle iş arayan binlerce vatandaş için kritik bir fırsatı temsil ediyor. Bakanlık, bu alımla birlikte sosyal hizmetlerin kalitesini artırmayı ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 açıklandı mı? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 09:56 Güncelleme 28 Mart 2024, 10:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 açıklandı mı? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de istihdamı artırmak ve kamu hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı branşlarda gerçekleştirilen 8 bin personel alımı heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda yapılan başvuruların ardından, binlerce adayın merakla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı ise büyük bir önem taşıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlıkça 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alındı.

Alıma ilişkin sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması gelmedi fakt nisan ayı başında duyurulması bekleniyor.

Branş dağılımı:

Personel alımı; destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel alımına dair yayımlanan kılavuzda değerlendirme aşamasına yer verildi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.



b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.



c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek
Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!
İnsani Yardım Vakfı
Para kuleleri, villalar, 200 milyonluk trafik! Merkezinde Ekrem İmamoğlu var... Kazdıkça derinleşiyor!
Emekliye yüksek promosyon rehberi: Tutarlar daha da yükselir mi? Kimler yenileme için Temmuz’u beklemeli?
Son dakika: PKK yandaşlarına yakın değilim yalanı deşifre oldu! CHP’li Ahmet Akın’ın yakın ekibindeki Birsen Temir Saraç DEM’li çıktı
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
Son dakika: Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman
İBB’nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu
225 bin TL’lik tokat! Kıvanç Talu ve Beril Talu cephesinde yeni gelişme! 7 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı
31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi! Paradan kule görüntüleriyle vurdular!
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...
İmamoğlu ’yıpratma’ operasyonuna başladı! Ekremci medyada Mansur Yavaş PKK’lılara ihale verdi haberleri: ABB’deki akçeli işler ifşa oldu
SON DAKİKA