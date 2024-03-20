SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 4 ilde 4.000 TYP alımı yapılacak! Son 2 gün: Mülakatsız, şartsız online başvurun! Belediye, Kaymakamlık, Valiliklere...

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ülke genelinde 4000 yeni personel alımı yapacak. Başvuruların kabul edileceği tarihler ve başvuru yöntemleri adaylar için duyuruldu. Başvurular, 22 Mart 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Peki, hangi illerde TYP alımları yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 08:10 Güncelleme 20 Mart 2024, 08:10
İŞKUR 4 ilde 4.000 TYP alımı yapılacak! Son 2 gün: Mülakatsız, şartsız online başvurun! Belediye, Kaymakamlık, Valiliklere...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, Türkiye genelinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 4000 yeni personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru süreci, 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Başvurular, İŞKUR Hizmet Noktaları, İnternet adresi ve 170 numaralı telefon hattı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sadece belirtilen bu yöntemlerle başvuru yapabileceklerdir. Başka başvuru yöntemleri kabul edilmeyecektir.

4000 kişilik kontenjan, farklı şehirlerde dağıtılmış durumda. Ankara, Mersin, Eskişehir ve Kilis illerinden toplamda 4000 kişi istihdam edilecek. İşte kontenjan dağılımı:

Ankara: 1500 kişi

Mersin: 2000 kişi

Eskişehir: 500 kişi

Kilis: 500 kişi

Her bir il ve ilçeden belirli sayıda personel alınacak. Örneğin, Kilis'ten 500 kişi, Ankara'dan 1500 kişi, Mersin'den 2000 kişi ve Eskişehir'den 500 kişi istihdam edilecektir.

Adaylar başvuru yaparken, ilgili il ve ilçelerin kamusal kurumlarında görev alacakları unutulmamalıdır. İŞKUR'un resmi duyurusuna göre, Kilis'ten alınacak personel dağılımı şu şekildedir:

Kilis Merkez Kilis Valiliği: 425 kişi

Kilis Polateli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi

Kilis Elbeyli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi

Kilis Musabeyli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi

Adaylar, başvurularını 22 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. Bu süreçte belirtilen yöntemler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İŞKUR, başvuruları değerlendirerek uygun adayları belirleyecek ve istihdamı gerçekleştirecektir.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli maaşında yeni sistem! Yaş kriteri mi geliyor?
İHH
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Spor ekonomistleri Kerem Akbaş ile Tuğrul Akşar TAKVİM’e değerlendirdi: Kulüp ekonomik yıkım yaşar!
21 bin TL üzerinde kira geliri olanlar dikkat | Beyan için son 13 gün! İndirilecek giderler nasıl hesaplanır? Eksik beyanname verilirse ne olur?
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Trabzonspor’un efsanesiydi! 44 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
SON DAKİKA