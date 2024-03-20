İŞKUR 4 ilde 4.000 TYP alımı yapılacak! Son 2 gün: Mülakatsız, şartsız online başvurun! Belediye, Kaymakamlık, Valiliklere...

İŞKUR, Türkiye genelinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 4000 yeni personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru süreci, 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
İŞKUR, Türkiye genelinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 4000 yeni personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru süreci, 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
Başvurular, İŞKUR Hizmet Noktaları, İnternet adresi ve 170 numaralı telefon hattı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sadece belirtilen bu yöntemlerle başvuru yapabileceklerdir. Başka başvuru yöntemleri kabul edilmeyecektir.
4000 kişilik kontenjan, farklı şehirlerde dağıtılmış durumda. Ankara, Mersin, Eskişehir ve Kilis illerinden toplamda 4000 kişi istihdam edilecek. İşte kontenjan dağılımı:
Ankara: 1500 kişi
Mersin: 2000 kişi
Eskişehir: 500 kişi
Kilis: 500 kişi
Her bir il ve ilçeden belirli sayıda personel alınacak. Örneğin, Kilis'ten 500 kişi, Ankara'dan 1500 kişi, Mersin'den 2000 kişi ve Eskişehir'den 500 kişi istihdam edilecektir.
Adaylar başvuru yaparken, ilgili il ve ilçelerin kamusal kurumlarında görev alacakları unutulmamalıdır. İŞKUR'un resmi duyurusuna göre, Kilis'ten alınacak personel dağılımı şu şekildedir:
Kilis Merkez Kilis Valiliği: 425 kişi
Kilis Polateli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi
Kilis Elbeyli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi
Kilis Musabeyli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi
Adaylar, başvurularını 22 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. Bu süreçte belirtilen yöntemler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İŞKUR, başvuruları değerlendirerek uygun adayları belirleyecek ve istihdamı gerçekleştirecektir.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).