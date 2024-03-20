İŞKUR 4 ilde 4.000 TYP alımı yapılacak! Son 2 gün: Mülakatsız, şartsız online başvurun! Belediye, Kaymakamlık, Valiliklere...

Ankara: 1500 kişi Mersin: 2000 kişi Eskişehir: 500 kişi Kilis: 500 kişi

Her bir il ve ilçeden belirli sayıda personel alınacak. Örneğin, Kilis'ten 500 kişi, Ankara'dan 1500 kişi, Mersin'den 2000 kişi ve Eskişehir'den 500 kişi istihdam edilecektir.

Adaylar başvuru yaparken, ilgili il ve ilçelerin kamusal kurumlarında görev alacakları unutulmamalıdır. İŞKUR'un resmi duyurusuna göre, Kilis'ten alınacak personel dağılımı şu şekildedir: Kilis Merkez Kilis Valiliği: 425 kişi Kilis Polateli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi Kilis Elbeyli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi Kilis Musabeyli İlçe Kaymakamlığı: 25 kişi Adaylar, başvurularını 22 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. Bu süreçte belirtilen yöntemler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İŞKUR, başvuruları değerlendirerek uygun adayları belirleyecek ve istihdamı gerçekleştirecektir. KATILIM ŞARTLARI NELERDİR? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç). TYP BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ