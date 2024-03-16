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ÖGG 107. dönem sonuç ekranı 2024! Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Kaç puanla kazanılır? 108. dönem ÖGG sınavı ne zaman?

Özel güvenlik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar kendi performanslarını değerlendirmek için soruları ve cevap anahtarlarını incelediler ve netlerini hesapladılar. Bu ön bilgi ile adaylar, sonuçların resmi olarak açıklanacağı tarihe odaklandılar.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 11:15 Güncelleme 16 Mart 2024, 11:15
ÖGG 107. dönem sonuç ekranı 2024! Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Kaç puanla kazanılır? 108. dönem ÖGG sınavı ne zaman?

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 107. Dönem Temel Eğitim sınav sonuçlarının heyecanla beklenen açıklaması için tarih verdi. Özel güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen adayların büyük bir merakla beklediği sonuçlar, 24 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

27.04.2024 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Cumartesi günü, saat 10.00)

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