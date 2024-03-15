ÖGG 107. dönem sonuç ekranı 2024! Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç puanla kazanılır? 108. dönem ÖGG sınavı ne zaman?

Özel güvenlik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar kendi performanslarını değerlendirmek için soruları ve cevap anahtarlarını incelediler ve netlerini hesapladılar. Bu ön bilgi ile adaylar, sonuçların resmi olarak açıklanacağı tarihe odaklandılar.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.
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ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.