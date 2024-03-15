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MEB öğretmen atama kılavuzu 2024 yayınlandı! 20 Mart'a kadar süre verildi! İşte branş ve kadro dağılımları...

Türkiye'nin bilim ve sanat alanında yetenekli gençlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri'nde görev alacak öğretmenlerin seçim süreci başladı. 2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu ile birlikte yayımlanan branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesi, nitelikli eğitimcilerin başvurularını bekliyor.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 14:46 Güncelleme 15 Mart 2024, 14:46
MEB öğretmen atama kılavuzu 2024 yayınlandı! 20 Mart’a kadar süre verildi! İşte branş ve kadro dağılımları...

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Türkiye'nin dört bir yanındaki Bilim ve Sanat Merkezleri, gençlerin bilimsel ve sanatsal potansiyellerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Bu merkezlerde görev alacak öğretmenlerin seçimi, titizlikle yürütülen bir süreçle gerçekleşiyor.



Bilim ve Sanat Merkezleri'nin öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve Bilim ve Sanat Merkezleri'nin branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesi yayımlandı.

Başvuru işlemleri 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında "http://mebbis.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Başvurulara ait onay işlemleri ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 18-20 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesindeki alanlarda görev yapan kadrolu öğretmenlere, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Bilim ve Sanat Merkezleri'nin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları 11-13 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde, gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecek.

"2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız.

"2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Branş Bazlı Öğretmen İhtiyaç Listesi"ni indirmek için tıklayınız.

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