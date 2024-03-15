MEB öğretmen atama kılavuzu 2024 yayınlandı! 20 Mart’a kadar süre verildi! İşte branş ve kadro dağılımları...

Türkiye'nin dört bir yanındaki Bilim ve Sanat Merkezleri, gençlerin bilimsel ve sanatsal potansiyellerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Bu merkezlerde görev alacak öğretmenlerin seçimi, titizlikle yürütülen bir süreçle gerçekleşiyor.
Bilim ve Sanat Merkezleri'nin öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve Bilim ve Sanat Merkezleri'nin branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesi yayımlandı.
Başvuru işlemleri 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında "http://mebbis.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Başvurulara ait onay işlemleri ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 18-20 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.