MEB öğretmen atama kılavuzu 2024 yayınlandı! 20 Mart’a kadar süre verildi! İşte branş ve kadro dağılımları...

Türkiye'nin dört bir yanındaki Bilim ve Sanat Merkezleri, gençlerin bilimsel ve sanatsal potansiyellerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Bu merkezlerde görev alacak öğretmenlerin seçimi, titizlikle yürütülen bir süreçle gerçekleşiyor.