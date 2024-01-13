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İŞKUR üzerinden hastanelere en az asgari ücretle işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmayı hedefleyen adaylar için bu personel alımı, önemli ve umut vaat eden bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Adayların, belirlenen şartları yerine getirmeleri ve başvurularını belirtilen süre içinde yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, İŞKUR'un yayınladığı güncel ilanları sürekli olarak takip etmeleri, bu alanda istihdam olanağı bulmaları açısından büyük önem taşımaktadır. İşte ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları detayları...

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:34 Güncelleme 13 Ocak 2024, 10:41
İŞKUR üzerinden hastanelere en az asgari ücretle işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları

İş arayışındaki vatandaşları sevindirecek duyuru İŞKUR tarafından yapıldı. Sağlık sektöründeki hastaneler için gerçekleştirilecek hasta danışmanları alımı, birçok iş arayan için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un bu ilanı, hem iş arayan binlerce kişinin dikkatini çekti, hem de sağlık sektörüne adım atmak isteyen adaylar için büyük bir kapı açtı. Bu personel alımı, sağlık sektöründe kariyer yapmayı düşünen adaylar için çeşitli pozisyonlar ve farklı uzmanlık alanları sunarak geniş bir yelpazede fırsatlar sağlamaktadır. Adayların, bu alımlarla ilgili detayları, başvuru süreçlerini ve gerekli şartları İŞKUR'un resmi internet sitesinden veya ilgili duyurulardan öğrenmeleri gerekmektedir. Bu süreç, adayların kariyer hedeflerine ulaşmaları için stratejik bir adım olabilir.

İŞKUR Üzerinden Yapılacak Personel Alımları

İŞKUR, hastane kadrolarına yönelik yapılacak olan yeni personel alımlarıyla vatandaşların iş bulma umutlarını artırıyor. Hafta içi, hafta sonu, resmi tatil ayrımı yapmaksızın güncel iş ilanlarını vatandaşlarla buluşturan kurum, hasta danışmanı pozisyonu için en az 17.002 TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR Başvuru Şartları

Bu pozisyonlara başvuracak adayların yerine getirmesi gereken genel şartlar şunlardır:

  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Microsoft Office programlarını etkin kullanabilmek,
  • Etkili iletişim kurabilmek,
  • Hasta ve hasta yakınlarının psikolojisine duyarlı olmak,
  • Hizmet sunumunda hasta memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
  • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
  • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
  • Kişisel görünüm ve bakıma özen göstermek,
  • Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak.

İŞKUR Başvuru Süreci

Ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi gibi pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yapmanız gereken adımlar şunlardır:

İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak, tarayıcınızdan esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin.

İŞKUR'a Kayıt Olun veya Giriş Yapın: Eğer İŞKUR'a daha önce kayıt olmadıysanız, 'Üye Ol' seçeneği üzerinden kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Eğer zaten kayıtlı bir kullanıcıysanız, 'Giriş Yap' seçeneği ile sisteme giriş yapın.

İş İlanlarını Araştırın: Ana sayfada yer alan iş arama bölümünü kullanarak ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi pozisyonları için açık iş ilanlarını arayın. Bu bölümde, ilanlar için gereken nitelikler ve diğer detaylar yer alacaktır.

Başvuru Yapılacak İlanı Seçin: Aradığınız pozisyonla ilgili ilanları bulduktan sonra, ilgili ilana tıklayarak detaylarını inceleyin. İş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer önemli bilgiler bu bölümde yer alır.

Başvuru Formunu Doldurun: İlgili ilanın detay sayfasında başvuru yap butonu bulunacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formunu doldurun. Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim durumu, iş deneyimi ve diğer gerekli bilgiler istenecektir.

Gerekli Belgeleri Ekleyin: Bazı pozisyonlar için özel belgeler veya sertifikalar talep edilebilir. Bu belgeleri dijital formatta hazır bulundurun ve başvuru formunda belirtilen şekilde yükleyin.

Başvurunuzu Gönderin: Başvuru formunu doldurduktan ve gerekli belgeleri ekledikten sonra, başvurunuzu gönderin. Başvurunuz başarıyla tamamlandığında, bir onay mesajı alacaksınız.

Başvuru Durumunuzu Takip Edin: Başvurunuzun durumunu İŞKUR internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Olası mülakat çağrıları veya diğer bildirimler için iletişim bilgilerinizi güncel tutun.

İŞKUR Hastanelere Ebe Hemşire Alımı İlanları

İŞKUR Hastanelere Hasta Kayıt Görevlisi Alımı İlanları

Başvurular ve daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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