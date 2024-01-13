İŞKUR üzerinden hastanelere en az asgari ücretle işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları

İŞKUR Başvuru Süreci
Ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi gibi pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yapmanız gereken adımlar şunlardır:
İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak, tarayıcınızdan esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin.
İŞKUR'a Kayıt Olun veya Giriş Yapın: Eğer İŞKUR'a daha önce kayıt olmadıysanız, 'Üye Ol' seçeneği üzerinden kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Eğer zaten kayıtlı bir kullanıcıysanız, 'Giriş Yap' seçeneği ile sisteme giriş yapın.
İş İlanlarını Araştırın: Ana sayfada yer alan iş arama bölümünü kullanarak ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi pozisyonları için açık iş ilanlarını arayın. Bu bölümde, ilanlar için gereken nitelikler ve diğer detaylar yer alacaktır.
Başvuru Yapılacak İlanı Seçin: Aradığınız pozisyonla ilgili ilanları bulduktan sonra, ilgili ilana tıklayarak detaylarını inceleyin. İş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer önemli bilgiler bu bölümde yer alır.
Başvuru Formunu Doldurun: İlgili ilanın detay sayfasında başvuru yap butonu bulunacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formunu doldurun. Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim durumu, iş deneyimi ve diğer gerekli bilgiler istenecektir.
Gerekli Belgeleri Ekleyin: Bazı pozisyonlar için özel belgeler veya sertifikalar talep edilebilir. Bu belgeleri dijital formatta hazır bulundurun ve başvuru formunda belirtilen şekilde yükleyin.
Başvurunuzu Gönderin: Başvuru formunu doldurduktan ve gerekli belgeleri ekledikten sonra, başvurunuzu gönderin. Başvurunuz başarıyla tamamlandığında, bir onay mesajı alacaksınız.
Başvuru Durumunuzu Takip Edin: Başvurunuzun durumunu İŞKUR internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Olası mülakat çağrıları veya diğer bildirimler için iletişim bilgilerinizi güncel tutun.
İŞKUR Hastanelere Hasta Kayıt Görevlisi Alımı İlanları
Başvurular ve daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx