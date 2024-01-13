İŞKUR üzerinden hastanelere en az asgari ücretle işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları

İŞKUR'a Kayıt Olun veya Giriş Yapın: Eğer İŞKUR'a daha önce kayıt olmadıysanız, 'Üye Ol' seçeneği üzerinden kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Eğer zaten kayıtlı bir kullanıcıysanız, 'Giriş Yap' seçeneği ile sisteme giriş yapın.

Ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi gibi pozisyonlara başvurmak için İŞKUR 'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yapmanız gereken adımlar şunlardır:

İş İlanlarını Araştırın: Ana sayfada yer alan iş arama bölümünü kullanarak ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi pozisyonları için açık iş ilanlarını arayın. Bu bölümde, ilanlar için gereken nitelikler ve diğer detaylar yer alacaktır.

Başvuru Yapılacak İlanı Seçin: Aradığınız pozisyonla ilgili ilanları bulduktan sonra, ilgili ilana tıklayarak detaylarını inceleyin. İş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer önemli bilgiler bu bölümde yer alır.

Başvuru Formunu Doldurun: İlgili ilanın detay sayfasında başvuru yap butonu bulunacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formunu doldurun. Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim durumu, iş deneyimi ve diğer gerekli bilgiler istenecektir.