tbmm.gov.tr TBMM işçi alımı kura çekimi canlı izle | TBMM 250 personel alımı kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 22-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği personel alımı başvurularını tamamladı. Meclis, sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personeli belirlemek amacıyla noter huzurunda çekilecek kura ile belirleyecek.
HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?
12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.