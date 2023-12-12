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tbmm.gov.tr TBMM işçi alımı kura çekimi canlı izle | TBMM 250 personel alımı kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 250 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru süreci tamamlandı ve şimdi gözler kura tarihine çevrildi. TBMM'de görev alacak 250 personel, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Peki, TBMM 250 personel alımı kura çekimi sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 08:22 Güncelleme 12 Aralık 2023, 08:22
tbmm.gov.tr TBMM işçi alımı kura çekimi canlı izle | TBMM 250 personel alımı kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 22-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği personel alımı başvurularını tamamladı. Meclis, sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personeli belirlemek amacıyla noter huzurunda çekilecek kura ile belirleyecek.

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

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