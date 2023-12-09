İŞKUR hastanelere sağlık teknikeri/acil yardım/ambulans ve acil bakım teknikerliği personel alımı yapıyor! İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu alımlar için adayların dikkate alması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, hastane ortamında sorunsuz bir şekilde çalışabilmek için herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması önem taşımaktadır. Erkek adaylar için askerlik durumu da değerlendirilen kriterler arasında yer alıyor. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek ve hastane ortamındaki dinamiklere ayak uydurabilecek adaylar öncelikli olarak tercih ediliyor.