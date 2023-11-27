Bugün başladı: İŞKUR zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru şartları açıklandı! Zabıta memuru, itfaiye eri alımı yapılıyor!

Başvuruların 27 Kasım tarihinden itibaren alınmaya başlanacağını göz önünde bulundurarak haberimizde bu personel alımlarının detaylarına odaklanacağız. İşte hangi kadrolar için alım yapılacağı ve gerekli şartlar:

Belediye başkanlıklarının personel alımları farklı kadrolarda gerçekleşecek ve bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların yukarıdaki genel şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinde bu şartları karşılayan adaylar, belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurarak iş başvurularını yapabilirler.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.12.2023 Adana Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru alımı için yeni bir ilan yayımladı. Başvurular 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacak. Zabıta memuru olmak isteyen adaylar için bu fırsatı kaçırmamalılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023 İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için yeni bir ilan verdi. Başvurular 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve bu iki önemli pozisyon için adaylar başvurularını yapabilecekler.

İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023 İstanbul Kadıköy Belediyesi, zabıta memuru alımı için 7 Aralık 2023 tarihinde başvuruları kabul edecek. Kadıköy'de yaşayan ve zabıta memuru olma hayali kuran adaylar için bu ilanı takip etmekte fayda var.