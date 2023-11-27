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Bugün başladı: İŞKUR zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru şartları açıklandı! Zabıta memuru, itfaiye eri alımı yapılıyor!

Son aylarda, belediye başkanlıklarının çeşitli kadrolar için personel alımlarını sürdürdüğü gözlemleniyor. Bu alımlar, zabıta memuru, itfaiye eri gibi pozisyonlar için ikamet şartı olmaksızın gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden yapılan zabıta ve itfaiye eri alımlarının başvuru şartları şu şekilde: Belediye başkanlıkları, zabıta memurluğu ve itfaiye erliği gibi çeşitli pozisyonlar için personel alımına devam ediyor. Bu alımlar, adayların ikametgahlarına bakılmaksızın yapılmakta, böylece daha geniş bir aday havuzundan seçim yapma imkanı sağlanıyor.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:22 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:22
Bugün başladı: İŞKUR zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru şartları açıklandı! Zabıta memuru, itfaiye eri alımı yapılıyor!

Başvuruların 27 Kasım tarihinden itibaren alınmaya başlanacağını göz önünde bulundurarak haberimizde bu personel alımlarının detaylarına odaklanacağız. İşte hangi kadrolar için alım yapılacağı ve gerekli şartlar:

Kimler Başvuru Yapabilir?

Öncelikle başvuru genel şartlarına bir göz atalım. Belediye memuru alımına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçse bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramamış olmak. Ayrıca devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Belediye başkanlıklarının personel alımları farklı kadrolarda gerçekleşecek ve bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların yukarıdaki genel şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinde bu şartları karşılayan adaylar, belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurarak iş başvurularını yapabilirler.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.12.2023 Adana Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru alımı için yeni bir ilan yayımladı. Başvurular 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacak. Zabıta memuru olmak isteyen adaylar için bu fırsatı kaçırmamalılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023 İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için yeni bir ilan verdi. Başvurular 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve bu iki önemli pozisyon için adaylar başvurularını yapabilecekler.

İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023 İstanbul Kadıköy Belediyesi, zabıta memuru alımı için 7 Aralık 2023 tarihinde başvuruları kabul edecek. Kadıköy'de yaşayan ve zabıta memuru olma hayali kuran adaylar için bu ilanı takip etmekte fayda var.

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.12.2023 Adana Seyhan Belediyesi, zabıta memuru alımı için 1 Aralık 2023 tarihinde başvuruları almaya başlayacak. Adana'da zabıta memuru olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023 Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, zabıta memuru alımı için 8 Aralık 2023 tarihinde başvuruları kabul edecek. Gaziantep'te zabıta memuru olma hayali kuran adaylar için bu ilanı takip etmeliler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru alımı için 8 Aralık 2023 tarihinde başvuruları almaya başlayacak. Kahramanmaraş'ta zabıta memuru olmak isteyenler için bu ilanı kaçırmamalılar.

Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023 Konya Karatay Belediyesi, zabıta memuru alımı için 8 Aralık 2023 tarihinde başvuruları kabul edecek. Konya'da zabıta memuru olma hedefi olan adaylar için bu fırsatı değerlendirebilirler.

Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023 Konya Meram Belediyesi, zabıta memuru alımı için 8 Aralık 2023 tarihinde başvuruları almaya başlayacak. Konya Meram'da zabıta memuru olmak isteyenler için bu ilanı takip etmek önemlidir.

Niğde Keçikalesi Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.12.2023 Niğde Keçikalesi Belediyesi, zabıta memuru alımı için 14 Aralık 2023 tarihinde başvuruları kabul edecek. Niğde'de zabıta memuru olmak isteyen adaylar için bu ilanı kaçırmamalarını öneririz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023

İşkur'un kamu memur alım ilanlarına ilişkin web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu web sitesi üzerinden güncel kamu memur alım ilanlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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