Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2024

''Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?'' soruları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu. Öğretmen adayları heyecanla atama takvimi, kontenjan, branş dağılımı ve mülakat ile ilgili açıklamaları bekliyor. İşte son durum...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2024 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamasına ilişkin, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.