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Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öğretmen adayları ve eğitim camiası, bu atamaların ne zaman yapılacağı ve kontenjanların ne olacağı konusunda merak içinde. İşte, öğretmen atama takvimi ve kontenjanlara dair en son gelişmeler. Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar, öğretmen atamaları sürecine ışık tutuyor. Öğretmen adaylarının beklediği atama takvimi ve kontenjan bilgileri, eğitim alanında önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. Bakanın açıklamalarına göre, öğretmen atamaları için belirlenen tarih ve kontenjanlar, adayları yakından ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:35 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:35
Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2024

''Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?'' soruları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu. Öğretmen adayları heyecanla atama takvimi, kontenjan, branş dağılımı ve mülakat ile ilgili açıklamaları bekliyor. İşte son durum...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamasına ilişkin, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin Kabine toplantısı ardından atamalara ilişkin,"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

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