PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır?

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlamanız gerekmektedir. Web sitesine giriş yaptıktan sonra, profil oluşturmak isteyen kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler talep edilir. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve onaylanması gerekmektedir. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte İŞKUR profili başarıyla oluşturulur. Alternatif olarak, e-devlet üzerinden de İŞKUR profil oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 11:52 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 16:31
İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'a kayıt olurken genellikle kimlik bilgileri ve iletişim detayları istenir. Kimlik bilgileri, TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı bilgilerinizden oluşurken, iletişim detayları olarak telefon numaranız ve e-posta adresiniz talep edilir. Ayrıca, iş tecrübenizi ve yeteneklerinizi belirtebileceğiniz bir özgeçmiş de oluşturabilirsiniz. E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar... İŞKUR profil statüsünün aktive edilebilmesi için öncelikle oluşturulmuş olan İŞKUR profiline girilmesi gereklidir. Buraya girilmesinden sonra, "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsü seçilerek aktif edilme işlemi gerçekleştirilir. İŞKUR profil statüsünün aktif edilmesinden sonra iş arama durumu aktifleşir. Bu sayede iş arayan kişiler iş ilanlarına erişebilirler.

İŞKUR Profil Statüsü Aktif Olmayanlar İş Başvurusunda Neden Bulunamazlar?

İŞKUR'da profillerini aktifleştirmemiş olan kişiler, iş sahibi olarak kabul edilirler. Bu nedenle de profilleri pasif halde olduğu süre boyunca herhangi bir şekilde iş arayamazlar. Eğer kişilerin bir işi yoksa ve iş bulmak istiyorlarsa, İŞKUR profillerini aktif hale getirerek kolay ve hızlı bir şekilde iş aramaya başlayabilirler.

İŞKUR İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İŞKUR üzerinden hesap açabilmek için gerekli olan evraklar, şöyle sıralanmıştır:

· 3 adet vesikalık fotoğraf
· İkametgah belgesi
· Kimlik fotokopisi
· Sağlık raporu
· Adli sicil raporu
· Aile durum belgesi
· IBAN numarası

Bu belgeler, yalnızca İŞKUR'un şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan kişilerden talep edilir. İnternet üzerinden online olarak kayıt yapmak isteyen kişiler, internet üzerinden kendilerinden istenen bilgileri beyan ederek kolay ve hızlı bir şekilde kayıtlarını oluşturabilirler.

İŞKUR Kaydı Belgesi Nasıl Alınır?

İŞKUR kaydının yapılmasından sonra talep edilen İŞKUR kayıt belgesi, e-devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde alınabilir. E-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra, eğer İŞKUR kaydı resmi olarak gerçekleştirilebilmişse, arama kısmına "İŞKUR kayıt belgesi" yazılarak bu belgeye erişim sağlanabilir. E-devlet üzerine tanımlanmış olan belgenin çıktısı da kolay bir şekilde alınabilir.

İŞKUR KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA