SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

PA son dakika duyurdu: pa.edu.tr! BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Eylül’de düzenlenen Bekçilik sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın katıldığı sınavda Genel Yetenek, Genel Kültür alanlarından toplam 100 soru soruldu. Adaylar cevap anahtarını pa.edu.tr adresinden görüntüleyebilir. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının o tarihte ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 08:31 Güncelleme 18 Ekim 2023, 08:31
PA son dakika duyurdu: pa.edu.tr! BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soru sınava katılan adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu.

BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle Bekçilik sınavı sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacak.

SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Gazze’de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin’in yanındayız!
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Hepsiburada
SON DAKİKA